Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Επιβάτης επιτέθηκε σε άλλο επιβάτη και συνελήφθη

Από αστυνομικούς συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ένας 35χρονος αλλοδαπός, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες χθες 01/09 /2025, ο 35χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε με άγριες διαθέσεις σε άλλο 41χρονο αλλοδαπό επιβάτη.

Το αποτέλεσμα ήταν να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης και το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οπότε και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Στις φλόγες νταλίκα με απορρυπαντικά στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Αφορά 500 ΑΦΜ που εισέπραξαν 20 εκατ. ευρώ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζευγαριού Βέλγων στη Μακρινίτσα