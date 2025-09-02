Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Επιβάτης επιτέθηκε σε άλλο επιβάτη και συνελήφθη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από αστυνομικούς συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ένας 35χρονος αλλοδαπός, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες χθες 01/09 /2025, ο 35χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε με άγριες διαθέσεις σε άλλο 41χρονο αλλοδαπό επιβάτη.
Το αποτέλεσμα ήταν να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης και το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οπότε και συνελήφθη.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
