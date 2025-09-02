search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 09:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 09:03

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Επιβάτης επιτέθηκε σε άλλο επιβάτη και συνελήφθη

02.09.2025 09:03
aerodromio new

Από αστυνομικούς συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ένας 35χρονος αλλοδαπός, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες χθες 01/09 /2025, ο 35χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε  με άγριες διαθέσεις σε άλλο 41χρονο αλλοδαπό επιβάτη.

Το αποτέλεσμα ήταν να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης και το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οπότε και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Στις φλόγες νταλίκα με απορρυπαντικά στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Αφορά 500 ΑΦΜ που εισέπραξαν 20 εκατ. ευρώ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζευγαριού Βέλγων στη Μακρινίτσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

kimoulis_giorgos_new
ΘΕΑΤΡΟ

Φιλοκτήτης: Οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα

ZOI_KONSTANTOPOULOU0408
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Να ονομάσει το κόμμα του «Λαγούμι» – Άφωνος και άλαλος στη Βουλή (Videos)

GuillermodelToro_auction
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Guillermo del Toro: Σε δημοπρασία οι γοτθικοί «θησαυροί» του σκηνοθέτη (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 09:31
ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

kimoulis_giorgos_new
ΘΕΑΤΡΟ

Φιλοκτήτης: Οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα

1 / 3