search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:54
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 11:30

Uni Systems: Σύμβαση-πλαίσιο άνω των 326 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς

16.09.2025 11:30
uni system

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DIGIT) ανέθεσε τη σύμβαση-πλαίσιο για την Εξωτερική Υποστήριξη Ασφαλείας Πληροφορικής (CLOUD II DPS 2 MC17 FREIA-Lot1) στην κοινοπραξία EUCYBERSAFE, η οποία αποτελείται από τις Unisys (επικεφαλής), Uni Systems και Wavestone. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ανώτατη αξία που ξεπερνάει τα 326 εκ. ευρώ και διάρκεια 48 μηνών (2025–2029), η σύμβαση-πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρο το θεσμικό οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους ωφελούμενους φορείς περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι θεσμικοί οργανισμοί της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ένωσης.

Η Uni Systems και η κοινοπραξία EUCYBERSAFE αναλαμβάνουν το Lot 1 – Τεχνικές Υπηρεσίες Λειτουργίας καλύπτοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες των αναθετουσών αρχών που απαιτούν προηγμένη τεχνική και μηχανική (engineering) εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβάνοντας υπηρεσίες όπως:

  • Ανάπτυξη και συντήρηση κανόνων ανίχνευσης για συστήματα SIEM, προσαρμοσμένων στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών.
  • Διαχείριση ειδοποιήσεων και διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών.
  • Αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματολογικής ανάλυσης και της ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού.
  • Καθορισμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών πληροφορικής.
  • Έλεγχος κώδικα, δοκιμές διείσδυσης (penetration testing) και διαχείριση ευπαθειών.
  • Ανάπτυξη προσαρμοσμένης πληροφόρησης περί απειλών (threat intelligence) βασισμένης σε δημόσιες, εμπορικές και θεσμικές πηγές.
  • Πρόληψη, threat hunting και παρακολούθηση κακόβουλων παραγόντων.

«Η κυβερνοασφάλεια σήμερα είναι κάτι παραπάνω από άμυνα. Είναι η οικοδόμηση ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης στο ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο Δημήτρης Καβαλλιέρος, International BU Director της Uni Systems. «Μέσα από το έργο FREIA, η κοινοπραξία EUCYBERSAFE ενώνει δυνάμεις συνδυάζοντας τη σε βάθος τεχνογνωσία με αποδεδειγμένη εμπειρία τους, ώστε να υποστηριχθούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική απόκριση απέναντι στις πιο προηγμένες κυβερνοαπειλές. Στη Uni Systems, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας μας για να συμβάλουμε στην προστασία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού μέλλοντος», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Softweb: Ενισχύει κερδοφορία, κύκλο εργασιών, προσωπικό και εξαγορές, εδραιώνοντας ηγετική της θέση

Elval: Εδραιώνει την ηγετική της θέση στην αμυντική βιομηχανία προσφέροντας αλουμίνιο υψηλής τεχνολογικής αξίας διεθνώς

AKTOR: Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις δημιουργεί ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NOSOKOMEIO_ARXEIO
ΥΓΕΙΑ

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

alexandros_karafyllidis_adv
ADVERTORIAL

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

THALASSA_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

proines-ekpompes-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης τερμάτισε πρώτη στην πρεμιέρα

asthenoforo+peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:53
NOSOKOMEIO_ARXEIO
ΥΓΕΙΑ

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

alexandros_karafyllidis_adv
ADVERTORIAL

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

THALASSA_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

1 / 3