Πίνδος: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας με νέο πλάνο διεθνοποίησης – Αυξάνει επενδύσεις στα 70 εκατ. ευρώ έως το 2030

Ανάπτυξη τζίρου κατά 5,04% και εντυπωσιακή αύξηση κερδών μετά φόρων κατά 178,5%, παρουσίασε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων “Η ΠΙΝΔΟΣ” το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αναπτυξιακή πορεία.

Παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA, σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη, ανερχόμενα σε €30.525.315 επαληθεύοντας τη σημαντική ικανότητα του Συνεταιρισμού να επιτυγχάνει με συνέπεια, λειτουργική αποδοτικότητα και συγκράτηση του κόστους.

Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €19.976.961, παρουσιάζοντας αλματώδη ανάπτυξη επιβεβαιώνοντας τον αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό του Συνεταιρισμού.

Στρατηγική προτεραιότητα για το έτος αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας, στοχεύοντας στην άνοδο των εξαγωγών κατά 20% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η σχετική επίδοση θα επιβεβαιώνει την επιτυχημένη διείσδυση του Συνεταιρισμού στις αγορές του εξωτερικού καθώς και στην διεθνή του πλέον αναγνώριση.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφεραν στελέχη της διοίκησης, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την αγορά της Αγγλίας, ενώ ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία στα Βαλκάνια αλλά και στο Ντουμπάι.

Παράλληλα ο συνεταιρισμός στοχεύει σε 30% και 80% ανάπτυξη στους τομείς των έτοιμων ψημένων προϊόντων και των προϊόντων γύρου αντίστοιχα, τομείς που παρουσιάζουν υψηλή αναπτυξιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια.

Βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση

Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ο δανεισμός μειώθηκε κατά 42,59%, διαμορφούμενος στα €31.000.000, όπου σε συνδυασμό με την συμπαγή κεφαλαιακή βάση ύψους €38.823.000, επιδεικνύει την βελτιωμένη ικανότητα του Συνεταιρισμού να προωθήσει επιπρόσθετες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Η οικονομική επιτυχία, συνοδεύτηκε από άνοδο της παραγωγικής δραστηριότητας, με αύξηση στην παραγωγή νεοσσών (+6,5%), ζωοτροφής (+5,5%), προϊόντων κοτόπουλου (+5,1) και εξαγωγών (+16,1%).

Η θετική χρήση πλαισιώνεται και από μία ακόμη εξαιρετική χρονιά της θυγατρικής εταιρείας Αγροζωή ΑΒΕΕ, η οποία με αμετάβλητο κύκλο εργασιών παρουσίασε υπερδιπλάσιο EBITDA της τάξης των €2.263.000, διατηρώντας τον δανεισμό της σταθερά μηδενικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας των ενοποιημένων μεγεθών του Συνεταιρισμού.

Με οδηγό την βιώσιμη ανάπτυξη και την υπευθυνότητα, ο Συνεταιρισμός για την χρήση του 2024 απασχολούσε 1.500 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 100 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τον εν λόγω αριθμό σήμερα να έχει ανέλθει ήδη στους 1600.

Τα χρήματα για αμοιβές προσωπικού σημείωσαν αύξηση πάνω από 5 εκατ. € και ανήλθαν στα €36.699.669, αναδεικνύοντας το ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει τον Συνεταιρισμό απέναντι στους εργαζόμενους του.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αύξηση παρουσίασαν και οι απολαβές των παραγωγών, με το εν λόγω εισόδημα να ανέρχεται σε €36.894.000 από €33.067.000 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,6%. Παράλληλα, λόγω της ακρίβειας, η ΠΙΝΔΟΣ στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της με πράξεις και όχι μόνο με λόγια.

Οι νεοεισερχόμενοι εργάτες ξεκινούν με μισθό 900€, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι με 1.000€, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με καθαρές αποδοχές κάτω των 1.500€ λαμβάνουν επιπλέον 50€ κάθε μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε το εισόδημα, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και στηρίζουμε στην πράξη το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της ΠΙΝΔΟΣ: το ανθρώπινο δυναμικό της.

Στο πλαίσιο των διαρκών προσπαθειών του Συνεταιρισμού για επέκταση και εκσυγχρονισμό, η ΠΙΝΔΟΣ επιδεικνύει μια εξαιρετικά δυναμική πορεία και για το 2025, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής που εστιάζει στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την αύξηση παραγωγής.

Η αποφασιστικότητα αυτή αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά αποτελέσματα των πωλήσεων, όπου η αύξηση στα έτοιμα ψημένα προϊόντα αγγίζει το 29,3% ενώ οι υπόλοιποι τομείς σημειώνουν ήδη ισχυρή μονοψήφια ανάπτυξη.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει την ικανότητα της ΠΙΝΔΟΣ να προσαρμόζεται στις σύγχρονες γαστρονομικές απαιτήσεις και να ικανοποιεί τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Η αναπτυξιακή πορεία του Συνεταιρισμού εδραιώνεται ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της περιόδου 2020-2024 προϋπολογισμού €45 εκατ. , το οποίο περιλάμβανε νευραλγικές επενδύσεις που στόχευαν στην μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και στη συγκράτηση του κόστους.

Χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες όπως, η ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η επέκταση μονάδων παραγωγής και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξή μιας ακόμη πετυχημένης χρήσης και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, εξασφαλίζοντας αισθητά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συνεταιρισμού.

Η ΠΙΝΔΟΣ για την περίοδο 2025-2030 δρομολογεί ένα φιλόδοξο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 70.000.000€, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη και την καινοτομία. Μεταξύ άλλων το πλάνο περιλαμβάνει νέο εκκολαπτήριο, επέκταση της μονάδας έτοιμων ψημένων προϊόντων, ενίσχυση των μεταφορικών μέσων, επέκταση των γραμμών ζωοτροφών και πτηνοσφαγείου και την ψηφιοποίηση.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων, εγκαταστάσεις net metering και μπαταρίες αποθήκευσης, καθώς και μονάδα βιοαερίου ισχύος 2MW για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Με αυτές τις επενδύσεις, η ΠΙΝΔΟΣ εδραιώνει τη θέση της στον κλάδο, συνδυάζοντας βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και περιβαλλοντική ευθύνη.

