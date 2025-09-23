BriQ Properties: Κατασκευάζει τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης στον Ασπρόπυργο ενισχύοντας στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό της

Η BriQ Properties ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με την κατασκευή τρίτου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) στον Ασπρόπυργο. Το νέο κτήριο, συνολικής επιφάνειας 7.868 τ.μ. με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027, ενισχύοντας την κτηριακή υποδομή της εταιρείας και το χαρτοφυλάκιό της με ακίνητα υψηλών αποδόσεων.

Με την προσθήκη του ΚΑΔ 3, η συνολική κτηριακή επιφάνεια του Logistics Center στον Ασπρόπυργο θα φτάσει τα 52.360 τ.μ., ενώ η BriQ Properties θα έχει επενδύσει συνολικά κεφάλαια ύψους 37 εκατ. ευρώ. Το νέο κτήριο θα τηρεί τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με τα υφιστάμενα κτήρια του συγκροτήματος, διασφαλίζοντας ποιοτική και λειτουργική συνέχεια στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties, Άννα Αποστολίδου, σχολίασε: «Η ανάπτυξη ενός ακόμα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό μας με υψηλών αποδόσεων ακίνητα σε έναν κλάδο με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική».

Η κατασκευή του τρίτου Κέντρου αποτελεί μέρος της στρατηγικής της BriQ για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, έναν κλάδο που αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας ισχυρές προοπτικές απόδοσης και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη επενδυτική της θέση.

