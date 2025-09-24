search
24.09.2025 08:30

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία

24.09.2025 08:30
f16v eab

Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, σε συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ολοκληρώνοντας το 50% του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου. Το συγκεκριμένο ορόσημο σηματοδοτεί την μέση διαδρομή του έργου, το οποίο ενισχύει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας.

Οι παραδόσεις έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στην στενή συνεργασία της ΕΑΒ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Lockheed Martin, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της εγχώριας συμμετοχής στη συντήρηση και εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών.

Ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group στη Lockheed Martin, τόνισε ότι η παράδοση του 42ου F-16V ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή ασφάλειας.

Από την πλευρά της, ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ, υπογράμμισε ότι η εγχώρια προστιθέμενη αξία παραμένει στην Ελλάδα, μετατρέπεται σε ασφάλεια για το Αιγαίο και ενισχύει τη συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη Lockheed Martin.

Το πρόγραμμα Viper εκσυγχρονίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, ενισχυμένες δυνατότητες ασφαλείας και νέο πιλοτήριο, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από εξειδικευμένες ομάδες της Lockheed Martin.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το πρόγραμμα αφορά 84 αεροσκάφη, δύο εκ των οποίων δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Μέσω πολυετών συνεργασιών με την ΕΑΒ και άλλες εγχώριες δομές, η Lockheed Martin έχει ήδη προσφέρει οικονομικά οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας τις τοπικές υποδομές και την τεχνογνωσία στον αμυντικό τομέα.

