REVOIL: Σημαντική άνοδος κερδών προ φόρων και επενδύσεις σε ΑΠΕ και ηλιακούς συλλέκτες

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο όμιλος REVOIL κατέγραψε σημαντική άνοδο των κερδών προ φόρων κατά 42,35%, φτάνοντας τα 1,21 εκατ. ευρώ από 0,85 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, που προέκυψε από τρεις παράγοντες: α) την πτώση του επιτοκίου βάσης δανεισμού (Euribor) σε χαμηλότερα επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, β) τη βελτίωση των όρων χορήγησης πιστοδοτικών ορίων από τα τραπεζικά ιδρύματα και γ) τη μείωση των τιμών καυσίμων σε σύγκριση με το 2024.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 411,94 εκατ. ευρώ από 425,20 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση 3,12%, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών καυσίμων, παρά την αύξηση των πωλούμενων όγκων. Η μέση διεθνής τιμή πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 70,62 δολάρια ανά βαρέλι έναντι 83,22 δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας πτώση 15,14%.

Οι συνολικές ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 379,38 εκατ. λίτρα από 351,01 εκατ. λίτρα το πρώτο εξάμηνο του 2024, αυξημένες κατά 8,08%. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση 36,03% στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών κατά το πρώτο δίμηνο, ενώ τα motorfuels παρουσίασαν μικρή άνοδο 1,84%.

Μικτό κέρδος 16,37 εκατ. ευρώ

Το μικτό κέρδος του ομίλου διαμορφώθηκε στα 16,37 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,31% σε σχέση με τα 14,84 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω της μητρικής εταιρείας και δευτερευόντως από τη συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 6,77 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,55% έναντι 6,18 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η δραστηριότητα ΑΠΕ συνέβαλε κατά περίπου 560 χιλιάδες ευρώ, με φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 14 MW σε λειτουργία, έναντι 1 MW το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους, ο όμιλος έκλεισε με 0,78 εκατ. ευρώ έναντι 0,57 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών παρουσίασε αύξηση 5,77% στους πωλούμενους όγκους καυσίμων, με τα καύσιμα κίνησης να ανεβαίνουν 2,72% και το πετρέλαιο θέρμανσης 24,71%. Ο όμιλος REVOIL εμφάνισε καλύτερη πορεία από την αγορά, με κερδοφορία ενισχυμένη από τα έσοδα ΑΠΕ και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Η πορεία του τουρισμού τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όπως και η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, θα επηρεάσουν την εικόνα του δευτέρου εξαμήνου. Παράλληλα, η περαιτέρω μείωση του Euribor αναμένεται να έχει θετική επίδραση τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις ταμειακές ροές του ομίλου.

Στο επενδυτικό σκέλος, ο όμιλος συνεχίζει το πλάνο ανάπτυξης στους δύο κύριους πυλώνες —εμπορία πετρελαιοειδών και ΑΠΕ— προσθέτοντας τρίτο με την επικείμενη εξαγορά της ΜΑΛΤΕΖΟΣ εταιρείας, με μακρά ιστορία στον τομέα ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εξαγοράς δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από αυτά της μητρικής εταιρείας.

