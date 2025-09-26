Όμιλος Φάις: Ισχυρή οργανική ανάπτυξη με σημαντική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και στρατηγικές επενδύσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρά τις ήπιες επιδόσεις του λιανεμπορίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος Φάις κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή του σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης έρχονται να επιβεβαιώσουν την χρηματοοικονομική ευρωστία και την αποτελεσματική στρατηγική.
Oι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις, είναι αυξημένες κατά 7% Οι δημοσιευμένες πωλήσεις Α΄ εξαμήνου του 2025 ανήλθαν στα € 100,7 εκατ. από € 99,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% περίπου. Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης πώλησης , οι συγκρίσιμες πωλήσεις, είναι αυξημένες κατά 7%
Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε στο 45,4% έναντι 43,1% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Εξαιρουμένης της μη επαναλαβανόμενης πώλησης, το συγκρίσιμο ενοποιημένο καθαρό περιθώριο μικτού κέρδους την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ανέρχεται σε 45,1%
Tα συγκρίσιμα EBITDA, ανέρχονται σε € 20,1 εκατ. από € 19 εκατ., αύξηση κατά 6% Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) Α΄ εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκαν στα € 17,4 εκατ. έναντι € 19,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης (one-off) επίδρασης της δωρεάν διάθεσης μετοχών στο προσωπικό, καθώς και εξόδων διαφήμισης στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της Εταιρείας, τα συγκρίσιμα EBITDA του Α΄ εξαμήνου του 2025 ανέρχονται σε € 20,1 εκατ. από € 19 εκατ., αύξηση κατά 6%.
Τα συγκρίσιμα Κέρδη μετά Φόρων Α΄ εξαμήνου του 2025 ανέρχονται σε € 5,8 εκατ. από € 5,5 εκατ., αύξηση κατά 6%.
Το Α’ εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Πιο συγκεκριμένα:
Κατά την περίοδο του Α’ εξαμήνου 2025, ο Όμιλος λειτουργούσε συνολικά 130 σημεία πώλησης, εκ των οποίων:
Το 2025 είναι ένα έτος περαιτέρω ισχυροποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητας του Ομίλου.
Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων:
Ο κος Σαμ Φάις, Διευθύνων Σύμβουλος της Φάις Συμμετοχών, δήλωσε:
«Παρά το ήπιο περιβάλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε βελτιώσεις σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν σαφή δείγματα της χρηματοοικονομικής ευρωστίας μας και επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο ενισχύοντας την παρουσία μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Ήδη έχουν ανοίξει στο City Link η boutique Chloé και η νέα KALOGIROU, και εντός Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα της boutique Jimmy Choo. Επιταχύνουμε το πλάνο ανάπτυξης της Kiko Milano σε Ελλάδα και εξωτερικό με μαγαζιά στο Designer Outlet, στο Mall of Cyprus της Λευκωσίας και στο My Μall της Λεμεσού».
