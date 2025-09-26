search
26.09.2025 12:36

Όμιλος Φάις: Ισχυρή οργανική ανάπτυξη με σημαντική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και στρατηγικές επενδύσεις

Παρά τις ήπιες επιδόσεις του λιανεμπορίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος Φάις κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή του σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης έρχονται να επιβεβαιώσουν την χρηματοοικονομική ευρωστία και την αποτελεσματική στρατηγική.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Α’ εξαμήνου του 2025

συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις, είναι αυξημένες κατά 7% Οι δημοσιευμένες πωλήσεις Α΄ εξαμήνου του 2025 ανήλθαν στα € 100,7 εκατ. από € 99,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% περίπου. Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης πώλησης , οι συγκρίσιμες πωλήσεις, είναι αυξημένες κατά 7%

Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε στο 45,4% έναντι 43,1% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Εξαιρουμένης της μη επαναλαβανόμενης πώλησης, το συγκρίσιμο ενοποιημένο καθαρό περιθώριο μικτού κέρδους την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ανέρχεται σε 45,1%

συγκρίσιμα EBITDA, ανέρχονται σε € 20,1 εκατ. από € 19 εκατ., αύξηση κατά 6% Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) Α΄ εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκαν στα € 17,4 εκατ. έναντι € 19,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης (one-off) επίδρασης της δωρεάν διάθεσης μετοχών στο προσωπικό, καθώς και εξόδων διαφήμισης στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της Εταιρείας, τα συγκρίσιμα EBITDA του Α΄ εξαμήνου του 2025 ανέρχονται σε € 20,1 εκατ. από € 19 εκατ., αύξηση κατά 6%.  

Τα συγκρίσιμα Κέρδη μετά Φόρων Α΄ εξαμήνου του 2025 ανέρχονται σε € 5,8 εκατ. από € 5,5 εκατ., αύξηση κατά 6%.

Ανάλυση ανά λειτουργικό τομέα

Το Α’ εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο τομέας της ένδυσης και υπόδησης κατέγραψε αύξηση πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2025 κατά 8% με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα € 75,8 εκατ.
  • Οι πωλήσεις του τομέα των καλλυντικών αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν στα € 12,5 εκατ., οι πωλήσεις του τομέα της εκμετάλλευσης ακίνητων αυξήθηκαν κατά 5% στα € 5,8 εκατ. και τέλος οι πωλήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθαν στα € 6,7 εκατ., από € 12 εκατ. το 2024.
  • Οι προσαρμοσμένες πωλήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων μειώθηκαν κατά 1% και οι συνολικές προσαρμοσμένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7% περίπου.

Επέκταση Δικτύου

Κατά την περίοδο του Α’ εξαμήνου 2025, ο Όμιλος λειτουργούσε συνολικά 130 σημεία πώλησης, εκ των οποίων:

  • 122 φυσικά καταστήματα & Shop-in-Shop (SIS) (από 118 στο τέλος του 2024)
  • 8 ηλεκτρονικά καταστήματα (σταθερά).

Χρηματοοικονομική Θέση

Το 2025 είναι ένα έτος περαιτέρω ισχυροποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητας του Ομίλου.

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων:

  • Υπεγράφη προσύμφωνο πώλησης ακινήτου εντός της βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΑ) Λαυρίου, στη θέση «ΠΑΝΟΡΜΟΣ». Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα για πώλησης του, ανέρχεται σε € 6,9 εκατ.
  • Yπεγράφη προσύμφωνο αγοράς ακινήτου στο Κορωπί Αττικής, επί της λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης, έναντι τιμήματος € 3,6 εκατ. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών εξαρτάται από την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων και τελεί υπό συνήθεις διαλυτικές αιρέσεις.

Ο κος Σαμ Φάις, Διευθύνων Σύμβουλος της Φάις Συμμετοχών, δήλωσε:

«Παρά το ήπιο περιβάλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε βελτιώσεις σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν σαφή δείγματα της χρηματοοικονομικής ευρωστίας μας και επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο ενισχύοντας την παρουσία μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Ήδη έχουν ανοίξει στο City Link η boutique Chloé και η νέα KALOGIROU, και εντός Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα της boutique Jimmy Choo. Επιταχύνουμε το πλάνο ανάπτυξης της Kiko Milano σε Ελλάδα και εξωτερικό με μαγαζιά στο Designer Outlet, στο Mall of Cyprus της Λευκωσίας και στο My Μall της Λεμεσού».

