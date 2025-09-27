Flexopack: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA παρά τη μείωση καθαρών κερδών λόγω συναλλαγματικών απωλειών

Σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Flexopack στο πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά την πίεση που προκάλεσαν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις στα καθαρά αποτελέσματα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο 42,6%, υπογραμμίζοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.

Ωστόσο, οι συναλλαγματικές διαφορές, κυρίως η υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ και του δολαρίου Αυστραλίας έναντι του ευρώ, επηρέασαν αρνητικά τα τελικά καθαρά κέρδη. Το αποτέλεσμα ήταν τα προ φόρων κέρδη (EBT) του ομίλου να υποχωρήσουν κατά 13,86% σε 6,359 εκατ. ευρώ από 7,383 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά 8,56% σε 5,141 εκατ. ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο, η μείωση ήταν ακόμα πιο έντονη, με τα EBT να φτάνουν τα 3,564 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51,92%, και τα καθαρά κέρδη στα 2,642 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 53,93%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 82,435 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,5% σε σχέση με 76,682 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,45%, φτάνοντας τα 63,260 εκατ. ευρώ από 59,428 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA σε εταιρικό επίπεδο σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 2,12%, στα 9,059 εκατ. ευρώ, έναντι 8,871 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις, η Flexopack διατηρεί σταθερή πορεία ανάπτυξης, εστιάζοντας στην καινοτομία και στην ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της εταιρείας, ενώ η προσεκτική διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και η προσαρμογή στις διεθνείς συνθήκες αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας της Flexopack.

Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές, διατηρώντας προτεραιότητα στην καινοτομία και στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2025.

