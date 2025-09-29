Astrea International Properties: Νέες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με σχέδια για Θεσσαλονίκη και Εύβοια

Σε φάση έντονης ανάπτυξης εισέρχεται η αγορά ακινήτων, καθώς η Astrea International Properties ενισχύει το αποτύπωμά της σε Ελλάδα και Κύπρο, επενδύοντας άνω των 150 εκατ. ευρώ από το 2017. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία στην Αθήνα, το Λουτράκι και τους Δελφούς, ενώ οι επόμενοι σταθμοί της είναι η Θεσσαλονίκη και η Εύβοια.

Στη συμπρωτεύουσα, η Astrea εξετάζει τέσσερα ακίνητα, με αιχμή του δόρατος το παλιό εργοστάσιο καπνού πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο. Στο συγκεκριμένο σημείο σχεδιάζεται η δημιουργία συγκροτήματος εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, στα πρότυπα του αντίστοιχου έργου που υλοποιείται στο κέντρο της Αθήνας. Όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, Amit Aburman, πρόκειται για ένα ολιστικό μοντέλο κατοικίας με υπηρεσίες, που διαφοροποιείται από τα ξενοδοχεία και απευθύνεται στις σύγχρονες αστικές ανάγκες.

Παράλληλα, στην Εύβοια σχεδιάζεται νέο έργο που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες. Η τοποθεσία παραμένει μυστική, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, ωστόσο ο κ. Aburman κάνει λόγο για ένα από τα πιο εμβληματικά projects που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

Το «UrbanCity» στην Αθήνα

Στην πρωτεύουσα, η Astrea αναπτύσσει το «Urban City», ένα έργο 65 εκατ. ευρώ στο ιστορικό κέντρο. Η ανακαίνιση του πρώην κτιρίου του υπουργείου Οικονομικών, κοντά στην Ομόνοια και το Σύνταγμα, ξεκίνησε το 2024 και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Από τα 210 διαμερίσματα του συγκροτήματος, έχει ήδη πωληθεί το 85%, με τιμές από 250.000 έως 500.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς αγοραστές.

Επενδύσεις σε Λουτράκι και Κύπρο

Στο Λουτράκι, υλοποιείται το «Blue Lagoon», ένα συγκρότημα 32 πολυτελών παραθαλάσσιων κατοικιών σε μοναδικό παραλιακό οικόπεδο της περιοχής, με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση το 2028. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Aburman, το έργο ξεχωρίζει όχι μόνο για τη θέση του πάνω στη θάλασσα, αλλά και για την απασχόληση που δημιουργεί στην τοπική κοινωνία, καθώς κατασκευάζεται αποκλειστικά με «ελληνικά χέρια».

Στην Κύπρο, η Astrea συνεργάζεται με την Aroundtown και την Prosperity Group για την ανάπτυξη του «The Ring» στη Λάρνακα. Πρόκειται για ένα project 10 πολυκατοικιών και 790 διαμερισμάτων σε έκταση άνω των 100 στρεμμάτων. Από την πρώτη φάση των 280 διαμερισμάτων, τα 250 έχουν ήδη πουληθεί. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί το 2028 και το σύνολο του έργου έως το 2031.

Προσιτή πολυτέλεια και μελλοντικές προοπτικές

Με τη φιλοσοφία της «προσιτής πολυτέλειας» και της υψηλής ποιότητας ζωής, η Astrea επιδιώκει να συνδυάσει ελκυστική τιμολόγηση με σύγχρονα οικιστικά μοντέλα. Η παρουσίαση των νέων projects στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε τη στρατηγική στόχευση σε ένα κοινό που δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για πολυτελή ακίνητα, αλλά για βιώσιμες και λειτουργικές επιλογές με επενδυτικό ορίζοντα.

Διαβάστε επίσης:

Εβροφάρμα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών με δυναμικές επενδύσεις στρατηγικής αξίας

Flexopack: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA παρά τη μείωση καθαρών κερδών λόγω συναλλαγματικών απωλειών

REVOIL: Σημαντική άνοδος κερδών προ φόρων και επενδύσεις σε ΑΠΕ και ηλιακούς συλλέκτες