search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:28
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 08:40

Astrea International Properties: Νέες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με σχέδια για Θεσσαλονίκη και Εύβοια

29.09.2025 08:40
astrea

Σε φάση έντονης ανάπτυξης εισέρχεται η αγορά ακινήτων, καθώς η Astrea International Properties ενισχύει το αποτύπωμά της σε Ελλάδα και Κύπρο, επενδύοντας άνω των 150 εκατ. ευρώ από το 2017. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία στην Αθήνα, το Λουτράκι και τους Δελφούς, ενώ οι επόμενοι σταθμοί της είναι η Θεσσαλονίκη και η Εύβοια.

Στη συμπρωτεύουσα, η Astrea εξετάζει τέσσερα ακίνητα, με αιχμή του δόρατος το παλιό εργοστάσιο καπνού πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο. Στο συγκεκριμένο σημείο σχεδιάζεται η δημιουργία συγκροτήματος εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, στα πρότυπα του αντίστοιχου έργου που υλοποιείται στο κέντρο της Αθήνας. Όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, Amit Aburman, πρόκειται για ένα ολιστικό μοντέλο κατοικίας με υπηρεσίες, που διαφοροποιείται από τα ξενοδοχεία και απευθύνεται στις σύγχρονες αστικές ανάγκες.

Παράλληλα, στην Εύβοια σχεδιάζεται νέο έργο που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες. Η τοποθεσία παραμένει μυστική, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, ωστόσο ο κ. Aburman κάνει λόγο για ένα από τα πιο εμβληματικά projects που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

Το «UrbanCity» στην Αθήνα

Στην πρωτεύουσα, η Astrea αναπτύσσει το «Urban City», ένα έργο 65 εκατ. ευρώ στο ιστορικό κέντρο. Η ανακαίνιση του πρώην κτιρίου του υπουργείου Οικονομικών, κοντά στην Ομόνοια και το Σύνταγμα, ξεκίνησε το 2024 και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Από τα 210 διαμερίσματα του συγκροτήματος, έχει ήδη πωληθεί το 85%, με τιμές από 250.000 έως 500.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς αγοραστές.

Επενδύσεις σε Λουτράκι και Κύπρο

Στο Λουτράκι, υλοποιείται το «Blue Lagoon», ένα συγκρότημα 32 πολυτελών παραθαλάσσιων κατοικιών σε μοναδικό παραλιακό οικόπεδο της περιοχής, με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση το 2028. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Aburman, το έργο ξεχωρίζει όχι μόνο για τη θέση του πάνω στη θάλασσα, αλλά και για την απασχόληση που δημιουργεί στην τοπική κοινωνία, καθώς κατασκευάζεται αποκλειστικά με «ελληνικά χέρια».

Στην Κύπρο, η Astrea συνεργάζεται με την Aroundtown και την Prosperity Group για την ανάπτυξη του «The Ring» στη Λάρνακα. Πρόκειται για ένα project 10 πολυκατοικιών και 790 διαμερισμάτων σε έκταση άνω των 100 στρεμμάτων. Από την πρώτη φάση των 280 διαμερισμάτων, τα 250 έχουν ήδη πουληθεί. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί το 2028 και το σύνολο του έργου έως το 2031.

Προσιτή πολυτέλεια και μελλοντικές προοπτικές

Με τη φιλοσοφία της «προσιτής πολυτέλειας» και της υψηλής ποιότητας ζωής, η Astrea επιδιώκει να συνδυάσει ελκυστική τιμολόγηση με σύγχρονα οικιστικά μοντέλα. Η παρουσίαση των νέων projects στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε τη στρατηγική στόχευση σε ένα κοινό που δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για πολυτελή ακίνητα, αλλά για βιώσιμες και λειτουργικές επιλογές με επενδυτικό ορίζοντα.

Διαβάστε επίσης:

Εβροφάρμα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών με δυναμικές επενδύσεις στρατηγικής αξίας

Flexopack: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA παρά τη μείωση καθαρών κερδών λόγω συναλλαγματικών απωλειών

REVOIL: Σημαντική άνοδος κερδών προ φόρων και επενδύσεις σε ΑΠΕ και ηλιακούς συλλέκτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tom-holland-new
LIFESTYLE

Τομ Χόλαντ: Η ανάρτησή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στα γυρίσματα του «Spider-Man»

DIPA-NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» με 33 επιχειρήσεις και 1.000 θέσεις εργασίας

TSIPRAS_KATSELI_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Κατσέλη φαίνεται και στα… ινστιτούτα

adonis_georgiadis_1208_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού ασκεί αντιπολίτευση από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι ασελγούσε στην κόρη τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:27
tom-holland-new
LIFESTYLE

Τομ Χόλαντ: Η ανάρτησή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στα γυρίσματα του «Spider-Man»

DIPA-NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» με 33 επιχειρήσεις και 1.000 θέσεις εργασίας

TSIPRAS_KATSELI_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Κατσέλη φαίνεται και στα… ινστιτούτα

1 / 3