Φωτιά στο Αίγιο – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 16/4, σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Αιγιαλείας, στην περιοχή του Αιγίου, και σε μικρή απόσταση από τα Σελιανίτικα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 34 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο patrapress.gr ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καύση χόρτων.

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί και η Περιφέρεια, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του μετώπου.

