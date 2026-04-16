Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη που έγινε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023. Το 2025, ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Υπήρξε εκπρόσωπος της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι, επίσης ο Δημήτρης Καιρίδης, ενώ η τρίτη θέση παραμένει κενή.

Ο Φάμελλος σήκωσε το γάντι: Αυτός που ενορχήστρωσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες μιλάει για τοξικότητα

Τον Ιούνιο η βάφτιση του γιου του Γιώργου Πατούλη – Το Μυστήριο θα τελέσει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος

Η αναφορά Μητσοτάκη στον φόβο Ανδρουλάκη για τις εκλογές και στον επερχόμενο Τσίπρα (video)