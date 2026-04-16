ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 21:04
16.04.2026 18:50

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

markopoulos 6543- new

Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη που έγινε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023. Το 2025, ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Υπήρξε εκπρόσωπος της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι, επίσης ο Δημήτρης Καιρίδης, ενώ η τρίτη θέση παραμένει κενή. 

google_news_icon

Hormuz
giannis-aivazis
focker-in-law
proedros kouva 66- new
mitsotakis synodos bryxelles
eurofighter_typhoon_new_123
doukas-1
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
gap rgvillage
Hormuz
giannis-aivazis
focker-in-law
