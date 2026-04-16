Τον Ιούνιο η βάφτιση του γιου του Γιώργου Πατούλη – Το Μυστήριο θα τελέσει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, καθώς τα προσκλητήρια για τη βάφτιση του γιου τους έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται και η αντίστροφη μέτρηση για την ξεχωριστή για το ζευγάρι ημέρα έχει ξεκινήσει.

Όπως αναφέρεται στο προσκλητήριο, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», η βάφτιση του γιου του ζευγαριού, που ήρθε στον κόσμο τον Φεβρουάριο του 2025, έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου και θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι. Την τελετή πρόκειται να πραγματοποιήσει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, του Μυστηρίου θα ακολουθήσει δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αναβύσσου, όπου θα δώσουν το «παρών» συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού για να γιορτάσουν το γεγονός.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από σχετική, παλαιότερη ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη, το όνομα που θα λάβει ο μικρός είναι «Νικόλαος».

