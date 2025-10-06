Global Sumud Flotilla: Στην Αθήνα πάνω από 70 ακτιβιστές – Ανάμεσα τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Με πτήση από το Ισραήλ στην Αθήνα θα μεταφερθούν 79 ακτιβιστές που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla, που επιχείρησε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για τις χώρες καταγωγής τους.

Ανάμεσα στους 79 είναι οι 27 Έλληνες, που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Καταγγελίες για κακομεταχείριση και ταπεινώσεις στις ισραηλινές φυλακές

Στο στολίσκο συμμετείχαν 480 ακτιβιστές, με 310 να παραμένουν στις ισραηλινές φυλακές.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος και ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ κατήγγειλε πως οι Ισραηλινοί βασάνισαν σκληρά την Τούνμπεργκ «μπροστά στα μάτια μας. Κακοποίησαν την Γκρέτα, ένα μικρό παιδί. Την έσυραν στο έδαφος από τα μαλλιά, τη χτύπησαν, την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Έκαναν ακριβώς ό,τι έκαναν οι Ναζί», τονίζοντας ότι αυτό το έκαναν για να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους ακτιβιστές.

Αντίστοιχα, Ισπανοί ακτιβιστές, φτάνοντας χθες στη χώρα τους, κατήγγειλαν πως δέχθηκαν κακομεταχείριση και ταπεινώσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στις ισραηλινές φυλακές. «Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας έδεναν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε δημοσιογράφους ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στόλου.

