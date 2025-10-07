Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται παγκόσμιος: Υπέγραψε συμβόλαιο με διεθνές label

Συμβόλαιο με την 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music υπέγραψε ο αγαπημένος τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης, που εντάσσεται επίσημα σε ένα παγκόσμιο δισκογραφικό label τέτοιας εμβέλειας.

Το «Pentagon»

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Panik Records ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός νέου μουσικού label, του Pentagon, που θα έχει στόχο να εξάγει την ελληνική μουσική και ευρύτερα της Μεσογείου στην παγκόσμια σκηνή.

«Είμαι εδώ για να κερδίσω, αν και αουτσάιντερ»

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτή τη μεγάλη συνεργασία. Η προώθηση της ελληνικής μουσικής και κουλτούρας στο εξωτερικό ήταν ανέκαθεν ένας από τους επαγγελματικούς μου στόχους. Δεν βρίσκομαι εδώ ως ο πρωτοπόρος της παγκόσμιας μουσικής – είμαι το αουτσάιντερ από την Ελλάδα και είμαι εδώ για να κερδίσω! Δηλώνω έτοιμος να δημιουργήσουμε όλα όσα χρειάζονται για να τοποθετήσουμε, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη τη Μεσόγειο, στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας, εξάγοντας τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της περιοχής μας μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή», τόνισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης, συνιδρυτής της Panik χαιρέτησε τη συνεργασία του τραγουδιστή με την 10Κ Project: «εμείς στην Panik Records χαιρετίζουμε θερμά τη συναρπαστική είδηση της συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργύρου, ενός από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του και της 10K Projects, μίας από τις κορυφαίες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο. Η συνεργασία αυτή είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, καθώς συνδυάζει τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς με παγκόσμιες επιρροές. Είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυθεντικό και καλλιτεχνικά ισχυρό, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξάπλωση εξαιρετικής μουσικής σε ακροατές παγκοσμίως».

Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Panik πρόσθεσε πως: «είμαστε υπερήφανοι που ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας πρωτοπόρος, δημιουργικός κι αεικίνητος καλλιτέχνης μας, υπογράφει με μία παγκόσμια δισκογραφική εταιρεία. Επίσης είναι μεγάλη χαρά μας που η ελληνική μουσική θα ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε δυνατά πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η ελληνική μουσική θα κερδίσουν τις καρδιές όλου του πλανήτη, όπως η ελληνική ψυχή ξέρει πάντα να κάνει».

Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος της 10K Projects, Nico Ziangas, δηλώνει: «είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο και την Panik Records και που θα συμμετάσχω στην προσπάθεια να καθιερώσουμε τον Κωνσταντίνο ως έναν ακόμη πιο ισχυρό παγκόσμιο superstar. Το ταλέντο του, το όραμά του και η ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτή τη συνεργασία μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε τον ήχο της Μεσογείου σε μια ακόμη μεγαλύτερη σκηνή».

