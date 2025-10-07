Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η απόφασή του να εγκατασταθεί στη Γαλλία οφείλεται στην επιθυμία του να δώσει στα παιδιά του ένα καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή από ό,τι αν είχαν παραμείνει στις ΗΠΑ.

Ο 64χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει δύο οκτάχρονα δίδυμα, την Έλλα και τον Αλεξάντερ, με τη σύζυγό του, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, παραχώρησε μια μακροσκελή συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό Esquire, από την ιταλική βίλα του στη λίμνη Κόμο.

«Ζούμε σε ένα αγρόκτημα στη Γαλλία», είπε. «Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου μεγαλώνοντας το πέρασα σε ένα αγρόκτημα, και ως παιδί μισούσα την ιδέα του. Αλλά τώρα, για [τα δίδυμα], είναι σαν – δεν χρησιμοποιούν τα iPad τους, ξέρετε;».

«Έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή. Ανησυχούσα για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, στην κουλτούρα του Χόλιγουντ. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη ζωή. Στη Γαλλία, δεν τους νοιάζει καθόλου η φήμη. Δεν θέλω να τριγυρνούν ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου».

Ο πατέρας του Κλούνεϊ, Νικ, τώρα 91 ετών, ήταν παρουσιαστής τοπικής τηλεόρασης στο Σινσινάτι και ο ηθοποιός σκέφτηκε ότι η διαφορά ηλικίας μεταξύ του ιδίου και των δικών του παιδιών σημαίνει ότι παρόμοιες συγκρίσεις θα είναι πιο δύσκολο να γίνουν.

Μίλησε επίσης για την επιθυμία του να διασφαλίσει ότι τα παιδιά του θα είναι αυτάρκη, ενθαρρύνοντάς τα να βοηθούν στον κήπο και να παρακολουθούν τις δεξιότητές του να επισκευάζει, με διάφορους τρόπους, έναν ανεμιστήρα (χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι κάλτσες της γυναίκας του), μια καφετιέρα και το αυτόματο κάλυμμα για την πισίνα. «Είναι σημαντικό για μένα να μπορούν να επιβιώσουν», είπε.

Τον Απρίλιο του 2025, η Αμάλ Κλούνεϊ ήταν μεταξύ πολλών ανώτερων νομικών συμβούλων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που προειδοποιήθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών ότι ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο κυρώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ.

Πέρυσι, η Αμάλ Κλούνεϊ συμμετείχε σε μια επιτροπή που συνέστησε στον επικεφαλής εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Καν, να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ. Το ένταλμα εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024, επικαλούμενο τον ισχυρισμό ότι οι άνδρες είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της λιμοκτονίας ως μεθόδου πολέμου, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις στο ΔΠΔ και στον Καν, υποσχόμενος να «επιβάλει απτές και σημαντικές συνέπειες σε όσους είναι υπεύθυνοι για τις παραβάσεις του ΔΠΔ, μερικές από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την δέσμευση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αναστολή εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αξιωματούχους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους του ΔΠΔ, καθώς και στα άμεσα μέλη των οικογενειών τους».

Ο Κλούνεϊ δεν σχολίασε το έργο της συζύγου του, αν και μιλώντας στον Άντερσον Κούπερ την άνοιξη, απέρριψε τις ανησυχίες για διώξεις από τον Τραμπ, λέγοντας: «Η γυναίκα μου πέρασε δύο χρόνια σε ένα καταφύγιο δικάζοντας τη Χεζμπολάχ. Είναι το μόνο άτομο που δικάζει το ISIS. Είναι το πιο γενναίο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκτός από το να ανησυχούμε απλώς για το αν μια αμερικανική κυβέρνηση λέει άσχημα πράγματα για εμάς».

Ο Κλούνεϊ τότε διαφήμιζε την εμφάνισή του στο Μπρόντγουεϊ σε μια θεατρική εκδοχή της ταινίας του 2005 « Good Night, and Good Luck», η οποία, όπως είπε στο Esquire, γινόταν πολύ πιο αγχωτική λόγω της ηλικίας του.

«Καθώς μεγαλώνεις, δεν έχει σημασία πόσες μπάρες γκρανόλας τρως. Ο εγκέφαλός σου αρχίζει να “κλειδώνει”, είπε. «Έκανα όλους αυτούς τους μακροσκελείς μονολόγους και φοβόμουν μήπως χαλάσω τις ατάκες μου. Έτσι, κάθε βράδυ για 100 παραστάσεις, έκανα όλο το έργο στο καμαρίνι πριν βγω στη σκηνή. Ήμουν τόσο τρομοκρατημένος».

Ο Κλούνεϊ προωθεί αυτήν την περίοδο την ταινία «Jay Kelly», του Νόα Μπάουμπαχ, στην οποία πρωταγωνιστεί ως ένας σταρ του κινηματογράφου, που θυμίζει Κλούνεϊ, επανεκτιμά τη ζωή του ενόψει ενός φόρου τιμής για το έργο του. Η δημιουργία της ταινίας, είπε ο Κλούνεϊ, τον έκανε επίσης να ανατρέξει στα υψηλά και στα χαμηλά της καριέρας του, καθώς και στον αντίκτυπο που είχε στην υγεία και την οικογένειά του.

Είπε στο Esquire ότι παρόλο που δεν ήταν ποτέ εθισμένος στο αλκοόλ, είχε «συναντήσεις όπου γινόμουν πολύ χάλια κάθε βράδυ», καθώς και ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

«Εκείνη την εποχή, ήταν σαν, “Όχι, αυτό δεν είναι σαν την ηρωίνη. Δεν είναι εθιστικό”. Αλλά μετά ήταν σαν, “Α, λοιπόν, είναι στην πραγματικότητα πολύ άσχημο”. Επιπλέον, ήταν όλο κομμένο με μαννιτόλη. Το καθαρτικό για μωρά. Όλοι έκαναν μια γραμμή και μετά πήγαιναν στην τουαλέτα».

