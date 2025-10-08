Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα – Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

Τον δρόμο προς την κορυφή και το ολυμπιακό μετάλλιο περιέγραψε η Κατερίνα Θάνου, επισημαίνοντας ότι ο στίβος είναι ένα μοναχικό και άγριο άθλημα κι ότι πίσω από την επιτυχία που οι άλλοι βλέπουν, υπάρχει ένας αγώνας σκληρός με πολλές δυσκολίες που πολλές φορές κάνουν τον εκάστοτε αθλητή να «λυγίζει».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κρήτη Σήμερα», η Ολυμπιονίκης στα 100μ. στίβου τόνισε ότι αν και ο κόσμος την αποθέωνε, η ίδια υπήρξε πάντα προσγειωμένη και προσηλωμένη στον στόχο της, ενώ δεν θεώρησε ποτέ την κορυφή δεδομένη.

«Ο κόσμος βλέπει πάντα την κούρσα και την απονομή ή, αν δεν πάει κάτι καλά, την κούρσα και την αποτυχία, το στενάχωρο βλέμμα ενός αθλητή. Ο κόσμος βλέπει πάντα την κούρσα και την απονομή και υπάρχουν πολλά θέματα που αντιμετωπίζουμε, δεν αντέχουμε από την κούραση, λυγίζουμε. Αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία. Ο στίβος είναι ένα πολύ μοναχικό άθλημα και ταυτόχρονα άγριο, γιατί γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό και τις σκέψεις σου» είπε αρχικά.

«Ο τίτλος της γρηγορότερης Ελληνίδας δεν με πίεζε. Άκουγα ότι “η Θάνου θα πάρει μετάλλιο” αλλά μέσα μου έλεγα ότι δεν τρέχω μόνη μου, είναι κι άλλοι αθλητές που περιμένουν να πάρουν μία θέση στο βάθρο. Όταν έχεις καλά κλεισμένα τα αυτιά σου, δεν επηρεάζεσαι από το περιβάλλον. Υπήρξαν στιγμές που είπα στον προπονητή μου ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Μια-δυο φορές μου είπε “φύγε”, τις υπόλοιπες μου έλεγε: λυπάμαι αλλά πρέπει να συνεχίσεις. […] Αυτό που θυμάμαι πρώτο από την καριέρα μου είναι φυσικά το ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό σε καταξιώνει, σε φέρνει στο Πάνθεον του αθλητισμού. Ήταν η κορυφαία στιγμή της πορείας μου» πρόσθεσε.

