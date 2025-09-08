Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα την περίοδο του «Κλείσε τα μάτια» μίλησε η Ιωάννα Παππά, επισημαίνοντας ότι αν μη τι άλλο αποτέλεσε για εκείνη μια μεγάλη πρόκληση.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», υποστήριξε ότι υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, κάτι που -όπως τόνισε- βιώνει και η ίδια.

«Τώρα είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς την επιτυχία μιας σειράς απ’ ότι παλαιότερα. Ντρεπόμουν όταν ο κόσμος ούρλιαζε που με έβλεπε στο δρόμο την περίοδο που έκανα το “Κλείσε τα μάτια”. Το να εξελίσσεσαι είναι μεγάλη πρόκληση. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» είπε αρχικά.

«Δεν θέλω ο γιος μου να γίνει βίαιος, θέλω να βρει τον εαυτό του μέσα στη διαδρομή της ζωής. Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορώ χωρίς βοήθεια. Στο σπίτι μου μπαίνουν άνθρωποι που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Η δουλειά μας θέλει μεγάλη αγάπη και αφοσίωση. Μπήκα ερασιτεχνικά στην υποκριτική και ένιωσα αμέσως ότι είμαι στο σπίτι μου» πρόσθεσε.

