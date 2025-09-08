search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 15:02

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

08.09.2025 15:02
ioanna-pappa-new

Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα την περίοδο του «Κλείσε τα μάτια» μίλησε η Ιωάννα Παππά, επισημαίνοντας ότι αν μη τι άλλο αποτέλεσε για εκείνη μια μεγάλη πρόκληση.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», υποστήριξε ότι υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, κάτι που -όπως τόνισε- βιώνει και η ίδια.

«Τώρα είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς την επιτυχία μιας σειράς απ’ ότι παλαιότερα. Ντρεπόμουν όταν ο κόσμος ούρλιαζε που με έβλεπε στο δρόμο την περίοδο που έκανα το “Κλείσε τα μάτια”. Το να εξελίσσεσαι είναι μεγάλη πρόκληση. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» είπε αρχικά.

«Δεν θέλω ο γιος μου να γίνει βίαιος, θέλω να βρει τον εαυτό του μέσα στη διαδρομή της ζωής. Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορώ χωρίς βοήθεια. Στο σπίτι μου μπαίνουν άνθρωποι που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Η δουλειά μας θέλει μεγάλη αγάπη και αφοσίωση. Μπήκα ερασιτεχνικά στην υποκριτική και ένιωσα αμέσως ότι είμαι στο σπίτι μου» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

Ο Apon δώρισε τα χρήματα από συναυλία του για αναστήλωση εκκλησίας στον τόπο καταγωγής του

Γιώργος Λάγιος: «Είναι μερικές κατηγορίες ανθρώπων που απαγορεύεται να γίνουν γονείς και πρέπει να στειρωθούν» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Colbert_0809_1920-1080_new
MEDIA

«The Late Show With Stephen Colbert»: Η βραδινή εκπομπή μπορεί να ακυρώθηκε, αλλά κέρδισε βραβείο Emmy

bayrou_new_new_135
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε

ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:21
Colbert_0809_1920-1080_new
MEDIA

«The Late Show With Stephen Colbert»: Η βραδινή εκπομπή μπορεί να ακυρώθηκε, αλλά κέρδισε βραβείο Emmy

bayrou_new_new_135
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε

ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

1 / 3