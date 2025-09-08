search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 14:43

Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

08.09.2025 14:43
akis-diksimos-new

Την έντονη ενόχλησή του αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την παραγωγή της μεγάλης συναυλίας για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση εξέφρασε ο Άκης Δείξιμος.

Όπως υποστηρίζει ο τραγουδιστής, επρόκειτο να συμμετάσχει στη μουσική γιορτή που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, στην πορεία τα σχέδια ανατράπηκαν, με τον ίδιο να μένει εκτός.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, αρχικά του έγινε πρόταση να κάνει φωνητικά την οποία και αρνήθηκε, ενώ στη συνέχεια και αφού είχε δεχτεί νέα πρόταση να τραγουδήσει, διαπίστωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε το όνομά του στην αφίσα μέχρι που με ένα τηλεφώνημα ενημερώθηκε ότι δεν θα συμμετέχει τελικά.

«Το όλο σκηνικό έχει ως εξής:
– Καλησπέρα κύριε Δείξιμε, θέλουμε να συμμετέχετε στην συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε κάνοντας δεύτερες φωνές;
– Η απάντηση μου ήταν ότι πλέον δεν το κάνω αυτό, οπότε δέχτηκα νέα πρόταση να συμμετέχω τραγουδώντας που με χαρά το δέχτηκα.
– Στην αφίσα (promo) της εκδήλωσης για τον σπουδαίο Έλληνα ΣΕΡ του ελληνικού τραγουδιού, γράφονται κανονικά οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν, εγώ ήμουν στους “και άλλοι”.

– Σήμερα δέχτηκα νέο τηλεφώνημα ότι αποφάσισαν να μην τραγουδήσω αλλά να κάνω μόνο δεύτερες φωνές.
– Δε θα βρίσκομαι λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο…
– Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν…
– Ντροπή…» έγραψε, εμφανώς ενοχλημένος, στο Facebook.

Σημειώνεται πως στην εν λόγω συναυλία συμμετέχουν οι τραγουδιστές:

Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής

Διαβάστε επίσης:

Ο Apon δώρισε τα χρήματα από συναυλία του για αναστήλωση εκκλησίας στον τόπο καταγωγής του

Γιώργος Λάγιος: «Είναι μερικές κατηγορίες ανθρώπων που απαγορεύεται να γίνουν γονείς και πρέπει να στειρωθούν» (Video)

Marilyn Monroe: Το ζευγάρι που ήθελε να γκρεμίσει το σπίτι της, η νομική διαμάχη και η απόφαση «διάσωσης» (Photos – Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mesologgi_elta_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

akis-diksimos-new
LIFESTYLE

Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

gideon saar
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:54
LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mesologgi_elta_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

1 / 3