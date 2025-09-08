Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

Την έντονη ενόχλησή του αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την παραγωγή της μεγάλης συναυλίας για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση εξέφρασε ο Άκης Δείξιμος.

Όπως υποστηρίζει ο τραγουδιστής, επρόκειτο να συμμετάσχει στη μουσική γιορτή που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, στην πορεία τα σχέδια ανατράπηκαν, με τον ίδιο να μένει εκτός.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, αρχικά του έγινε πρόταση να κάνει φωνητικά την οποία και αρνήθηκε, ενώ στη συνέχεια και αφού είχε δεχτεί νέα πρόταση να τραγουδήσει, διαπίστωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε το όνομά του στην αφίσα μέχρι που με ένα τηλεφώνημα ενημερώθηκε ότι δεν θα συμμετέχει τελικά.

«Το όλο σκηνικό έχει ως εξής:

– Καλησπέρα κύριε Δείξιμε, θέλουμε να συμμετέχετε στην συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε κάνοντας δεύτερες φωνές;

– Η απάντηση μου ήταν ότι πλέον δεν το κάνω αυτό, οπότε δέχτηκα νέα πρόταση να συμμετέχω τραγουδώντας που με χαρά το δέχτηκα.

– Στην αφίσα (promo) της εκδήλωσης για τον σπουδαίο Έλληνα ΣΕΡ του ελληνικού τραγουδιού, γράφονται κανονικά οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν, εγώ ήμουν στους “και άλλοι”.

– Σήμερα δέχτηκα νέο τηλεφώνημα ότι αποφάσισαν να μην τραγουδήσω αλλά να κάνω μόνο δεύτερες φωνές.

– Δε θα βρίσκομαι λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο…

– Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν…

– Ντροπή…» έγραψε, εμφανώς ενοχλημένος, στο Facebook.

Σημειώνεται πως στην εν λόγω συναυλία συμμετέχουν οι τραγουδιστές:

Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής

