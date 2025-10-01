Μπέλα Χαντίντ: Επέστρεψε στις πασαρέλες μετά τη θεραπεία για την νόσο Lyme

Στις πασαρέλες επέστρεψε η Μπέλα Χαντίντ λίγα 24ωρα μετά τη δημοσιοποίηση της μάχης που δίνει, εδώ και χρόνια με τη νόσο Lyme.

Αφού έχασε την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, το 28χρονο μοντέλο έκανε την επική της επιστροφή ως μέρος του lineup για την επίδειξη μόδας του Saint Laurent για την συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.

bella hadid for saint laurent ss26 pic.twitter.com/R48UJjDEd0 — ❦ (@modelsdiaryy) September 29, 2025

Αυτό όμως που έκανε την επιστροφή της ακόμα πιο εντυπωσιακή, ήταν ο χώρος της πασαρέλας: η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στη βάση του Πύργου του Άιφελ, με το κτίριο να λάμπει καθ’όλη τη διάρκεια του show στο φόντο των φωτογραφιών.

Her name is Bella Hadid, and she's strutting through recovery. 💪 https://t.co/RlTbs9asK6 pic.twitter.com/0RTQDBZiEI — E! News (@enews) September 30, 2025

Για την πασαρέλα της, το μοντέλο φορούσε ένα ογκώδες χρυσό trench coat, με φαρδιούς ώμους και χοντρή ζώνη.

Το παλτό της ήταν συνδυασμένο με μαύρο καλσόν, μαύρα kitten heels, καφέ γυαλιά ηλίου και εντυπωσιακά μεγάλα σκουλαρίκια με πέτρες. Τα μαλλιά της ήταν απλά, πιασμένα πίσω σε έναν κότσο, αφήνοντας το παλτό να κλέβει όλη την παράσταση.

A true YSL girl.@bellahadid shut it down (as per usual) at Saint Laurent Spring 2026 show for Paris Fashion Week



🎥: @haileybieber pic.twitter.com/cV7osbTk5I September 30, 2025

Πρόσφατα η Μπέλα Χαντίντ μοιράστηκε μία συναισθηματική και προσωπική στιγμή, που αφορούσε έναν κύκλο θεραπείας που πραγματοποίησε με σκοπό την αντιμετώπιση της νόσου Lyme. Διαγνώστηκε με αυτή την ασθένεια παραπάνω από μία δεκαετία πριν και έκτοτε, ταλαιπωρείται αρκετά ανά τα διαστήματα με θεραπείες αλλά και από τα συμπτώματα.

