01.10.2025 12:37

Βέφα Αλεξιάδου: Για 2,2 εκατ. πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

Για 2,2 εκατ. ευρώ πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική, μετά τον θάνατό της, τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων.

Την εξοχική της κατοικία πούλησαν οι εγγονές της, το περασμένο καλοκαίρι, στο νέο ιδιοκτήτη από τη Βουλγαρία.

Για τις δύσκολες στιγμές της Βέφας Αλεξιάδου και για τη σχέση που τις ένωνε, μίλησε η φίλη της, Λάγια Δουλκερίδου, στον ALPHA.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «γνωριζόμαστε περισσότερο από 40 χρόνια και κάθε φορά που ήταν σε δύσκολη περίοδο, όπως και την περίοδο που ο άντρας της ήταν στα τελευταία του, με είχε καλέσει στην Αθήνα, γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη, για να της συμπαρασταθώ 15 μέρες πριν πεθάνει ο άντρας της, μέχρι και την κηδεία του.

Τα τελευταία τρία χρόνια ήμουν κοντά, να της δείξω την βοήθειά μου, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, η κατάστασή της επιδεινωνόταν σε βαθμό που ήταν αφόρητο το άγχος και για εμένα, γιατί αισθανόμουν, ότι έπρεπε να φροντίσω έναν άνθρωπο, που ήτανε εγκαταλελειμμένος από τους πάντες».

Αναφερόμενη στη βίλα της Χαλκιδικής, είπε χαρακτηριστικά ότι «ήταν ένας χώρος, που συναντιόμασταν όλοι οι φίλοι και γνωστοί. Πουλήθηκε από τις εγγονές της σε έναν Βούλγαρο και προς τιμήν της θέλει να κάνει μία πλακέτα με το όνομά της».

