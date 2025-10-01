Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της – «Δεν θέλω να είμαι στις προσευχές της» (Video)

Ένα ακόμη ξέσπασμα είχε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, μην μπορώντας, χρόνια μετά, να αποδεχτεί την απόφαση της κόρης της να ζήσει σε μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία.

Σε νέες δηλώσεις της στο Πρωινό, η κα Τζένη Λιονάκη δεν έκρυψε την πικρία αλλά και τον θυμό της για το γεγονός ότι η πρώην ηθοποιός έφυγε χωρίς εξήγηση, ενώ απαντώντας στις επικρίσεις των μοναχών, τους παροτρύνει «να κοιτάξουν τις δικές τους αμαρτίες».

«Δεν θέλω η κόρη μου να προσεύχεται για εμένα»

«Οι μοναχοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Τώρα εάν νομίζουν ότι εγώ είμαι αμαρτωλή και πρέπει να προσεύχονται για τις αμαρτίες μου, ας κοιτάξουν τις δικές τους και ας αφήσουν τις δικές μου. Αυτοί λένε ότι με ξέρουν και με σέβονται και με εκτιμούν. Δεν τους ξέρω ούτε με ξέρουν. Δηλαδή τι προσφέρει ο μοναχός; Αν είναι μόνο η προσευχή, προσευχόμαστε και στο σπίτι μας. Δηλαδή, όλοι εμείς που είμαστε εκτός μοναχισμού είμαστε αμαρτωλοί και αυτοί είναι οι μη αμαρτωλοί;» είπε και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν έχω καμία απορία. Παράπονο βασικά έχω. Ήμουν μια ζωή δίπλα της. Αποφάσισε να μην μείνει δίπλα μου. Ας το κάνει λοιπόν. Εγώ έδωσα τα πάντα στο παιδί μου. Γι’ αυτό και ήταν αυτή που ήταν. Εγώ δεν έκανα παιδί για να το έχω κοντά μου. Θα άνοιγε τα φτερά της να φύγει. Να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, οτιδήποτε ήθελε. Εάν απογοητεύτηκε από τη ζωή έξω, εγώ νομίζω παρασύρθηκε. Τα παιδιά πρέπει να προσέχουν τις επιλογές που κάνουν. Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία. Να ενημερωθεί από ποιον; Γιατί αυτή ξέρει τι κάνω εγώ; Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου μπορεί να με πάρει. Εμείς δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο και όταν είχα τηλέφωνο, δεν απαντούσε κανείς. Αλλά εγώ δεν περίμενα να έρθει, βέβαια, στην κηδεία. Να έφευγε από την Κένυα να έρθει στην κηδεία του πατέρα της; Οι μοναχές είπαν πως είναι απόλυτα βασανισμένο πλάσμα. Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι; Το παιδί μου ούτε δυστυχισμένο ήταν, ήταν πολύ ευτυχισμένο. Δεν της έλειψε κάτι στη ζωή της. Να τη στεναχωρήσει γιατί;

Όταν πληροφορήθηκε ότι η κόρη της εξέφρασε τη θλίψη της, αναφέροντας πως είναι «στις προσευχές της η «κατά σάρκαν μητέρα» της η Τζένη Λιονάκη ξέσπασε εκ νέου:

«Ακούσατε εσείς την κόρη μου να το λέει αυτό το πράγμα; Αυτή είναι καινούρια έκδοση, κατά σάρκαν μάνα; Μου είναι τελείως αδιάφορο. Δεν θέλω να είμαι στις προσευχές της. Εγώ προσεύχομαι για την Τζένη. Εγώ. Εγώ ζητάω από τον Χριστό να συγχωρέσει τις αμαρτίες της. Ας προσευχηθεί για αυτήν, που έκανε εμένα τη μάνα της να βλασφημήσω. Ας βγει δημοσίως να μου πει τις αμαρτίες μου. Να βγει να πει τα βάσανά της. Γιατί δε βγαίνει να πει τα βάσανά της; Αυτό το με φώτισε ο Κύριος και βρέθηκα εκεί, αυτά για εμένα δεν στέκουν. Ποτέ στην προσευχή μου δεν ζήτησα “μην μου παίρνεις το παιδί μου, δώσε το πίσω. Δικό σου είναι, εάν νομίζεις ότι πρέπει να είναι εκεί, να είναι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

