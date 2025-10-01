Diddy: Απορρίφθηκε το αίτημά του για αθώωση ή επανάληψη της δίκης

Απορρίφθηκε το αίτημα του Diddy για αθώωση ή επανάληψη της δίκης του, την Τρίτη (30/9), λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επιβολή της ποινής του.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, Άρουν Σουμπραμανιάν, που προήδρευσε στη διάρκεια της οκτάμηνης δίκης στη Νέα Υόρκη, το περασμένο καλοκαίρι, απέρριψε την προσφυγή του Κομπς για την ακύρωση δύο καταδικών του για μεταφορά με σκοπό την εμπλοκή σε πορνεία, καθεμία εκ των οποίων επισύρει μέγιστη ποινή κάθειρξης δέκα ετών.

Κάτι που σημαίνει ότι ο ιδρυτής της Sean John αντιμετωπίζει ποινή έως 20 ετών φυλάκισης, ωστόσο, η ποινή του αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη, ενώ ο χρόνος που έχει, ήδη, εκτίσει θα λογιστεί ως χρόνος κράτησης.

Ειδικότερα, η επιβολή ποινής του Κόμπς είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Οι εισαγγελείς ζητούν 11 χρόνια φυλάκισης – Η υπεράσπιση 14 μήνες

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να εκτίσει το πολύ 14 μήνες φυλάκιση, ακολουθούμενη από επιτήρηση.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Κομπς ότι ενορχήστρωσε μια «εγκληματική επιχείρηση» που διήρκεσε πάνω από δέκα χρόνια, αναγκάζοντας γυναίκες να συμμετέχουν σε μαραθώνιες -υπό την επήρεια ναρκωτικών- σεξουαλικές συνευρέσεις με άνδρες συνοδούς, γνωστές ως «freak-offs».

Ο Κομπς, που κρατείται σε φυλακή του Μπρούκλιν για περισσότερο από έναν χρόνο, δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες που αποτέλεσαν τον πυρήνα της δίκης, ενώ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Οι ένορκοι τον αθώωσαν για συνωμοσία εκβιασμού και για δύο κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων με εξαναγκασμό, απάτη ή βία, αποτρέποντας έτσι τους εισαγγελείς από το να εξασφαλίσουν μια ετυμηγορία που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε ισόβια κάθειρξη.

Κρίθηκε, ωστόσο, ένοχος βάσει του Mann Act, ενός ομοσπονδιακού νόμου του 1910 που απαγορεύει τη μεταφορά ατόμων πέρα από πολιτειακά σύνορα για «ανήθικους σκοπούς».

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι του Κομπς υποστήριξαν -σε ακρόαση την Πέμπτη- ότι ο νόμος αυτός δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί στην περίπτωσή του, καθώς ο πελάτης τους δεν διηύθυνε «εμπορική επιχείρηση».

Οι μάρτυρες και οι καταθέσεις

Επιπλέον, η υπεράσπιση επέμεινε ότι οι βασικοί μάρτυρες της κατηγορούσας αρχής, ανάμεσά τους η πρώην σύντροφός του Κασάνδρα «Cassie» Βεντούρα και μια γυναίκα με το ψευδώνυμο «Jane», συμμετείχαν με τη θέλησή τους στα λεγόμενα «freak-offs».

«Μιλάμε για ενήλικες που είχαν τρίο, φέρνοντας έναν ακόμη ενήλικα στην ιδιωτική τους σεξουαλική ζωή» είπε η συνήγορος υπεράσπισης Αλεξάνδρα Σαπίρο στον δικαστή Σουμπραμανιάν.

Οι εισαγγελείς απάντησαν ότι η κυβέρνηση έχει «ουσιαστικό και σημαντικό» συμφέρον να αντιμετωπίσει την ακριβώς αυτού του είδους διαπολιτειακή πορνεία με την οποία κατηγορήθηκε ο Κομπς.

«Η κυβέρνηση απέδειξε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε την Κάσι και τη “«Jane» εντός και εκτός ΗΠΑ ώστε να συμμετέχουν σε πορνεία», δήλωσε χαρακτηριστικά η βοηθός εισαγγελέα Χρίστι Σλάβικ. «Τα “freak-offs” αφορούσαν μόνο ένα πράγμα: τη σεξουαλική του ικανοποίηση, τη δική του προσωπική ευχαρίστηση».

Ο Σουμπραμανιάν είχε απορρίψει και στο παρελθόν αιτήματα του Κομπς για αποφυλάκιση με εγγύηση, αναφέροντας ότι «δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αποδείξει δικαίωμα αποφυλάκισης».

