Diddy: Απορρίφθηκε η αίτηση για αποφυλάκιση λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του

Ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε (4/8) την αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει ο Diddy, εν αναμονή της ανακοίνωσης της ποινής του, τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν έκρινε ότι ο κατηγορούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποφυλάκιση, καθώς εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια άλλων προσώπων ή της κοινότητας.

Στην απόφασή του, εξήγησε δε, ότι για να γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης, θα πρέπει να υφίστανται «εξαιρετικοί λόγοι» που να καθιστούν την προσωρινή κράτηση αδικαιολόγητη, όπως προχωρημένη ηλικία ή σοβαρές ιατρικές καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σωφρονιστικό κατάστημα. «Ο Κομπς δεν κατάφερε να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια για αποφυλάκιση» κατέληξε.

Diddy Denied Bail Because of ‘Risk of Flight or Danger,' Judge Rules https://t.co/WTKkiSLYMM