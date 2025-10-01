Μέμος Μπεγνής: «Θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή μια πιο αυστηρή επιλογή στο ποιος μπαίνει στο Ηρώδειο» (Video)

Την ένστασή του αναφορικά με τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο Ηρώδειο εξέφρασε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει κάποια στιγμή τα κριτήρια να γίνουν πιο αυστηρά.

Αν και δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη δυσφορία του, για το γεγονός ότι ο καθείς μπορεί να εμφανίζεται στο Ηρώδειο, υπογραμμίζοντας ότι είναι θέμα του κράτους και της πολιτείας.

«Αυτό είναι θέμα του κράτους, την πολιτείας, του Ηρωδείου. Κάποια πράγματα σίγουρα δεν είναι ωραία, χωρίς να αναφερθώ σε συγκεκριμένους ανθρώπους, για όνομα του Θεού. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή μια πιο αυστηρή επιλογή στο ποιος πρέπει να μπαίνει στο Ηρώδειο και ποιος όχι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Δείτε το απόσπασμα στο 0:45…

Διαβάστε επίσης:

Diddy: Απορρίφθηκε το αίτημά του για αθώωση ή επανάληψη της δίκης

Βέφα Αλεξιάδου: Για 2,2 εκατ. πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της – «Δεν θέλω να είμαι στις προσευχές της» (Video)