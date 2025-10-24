search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:26
24.10.2025 21:05

Ορλάντο Μπλουμ: Σε ραντεβού με «μυστηριώδη μελαχρινή γυναίκα» τέσσερις μήνες μετά το χωρισμό από την Κέιτι Πέρι

 Τα ραντεβού φέρεται να ξεκίνησε ο Ορλάντο Μπλουμ, τέσσερις μήνες μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail

Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους μετά από 7 χρόνια σχέσης, με την είδηση να γίνεται γνωστή τον Ιούνιο. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής ταμπλόιντ, o 48χρονος ηθοποιός το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει έρθει κοντά με «μυστηριώδη μελαχρινή γυναίκα», αγνώστων στοιχείων, με τους δύο τους να έχουν εντοπιστεί να διασκεδάζουν παρέα σε cocktail bar στο Τσέλσι. 

«Ο Όρλαντο και η Κέιτι χώρισαν πραγματικά φιλικά και θέλουν μόνο το καλύτερο ο ένας για τον άλλον. Ο Ορλάντο κρατά χαμηλούς τόνους, αλλά βγαίνει ξανά ραντεβού. Έχει πάει σε κάποια ραντεβού στο Τσέλσι και περνάει καλά», δήλωσε πηγή στη The Sun.

Ερωτευμένη η πρώην σύντροφος του ηθοποιού 

Την ίδια ώρα, η Κέιτι Πέρι φαίνεται πως ζει τον έρωτά της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τους δύο τους να καταγράφονται πρόσφατα σε τρυφερά στιγμιότυπα. 

Προ ολίγων εβδομάδων το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια, με τους δύο τους να ανταλλάσσουν φιλιά στο κατάστρωμα

