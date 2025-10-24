Σταύρος Ζαλμάς: Δεν με πλησίαζε άνθρωπος για πολλά χρόνια – Eκείνη την εποχή η λέξη AIDS ήταν χειρότερο από την πανούκλα» (Video)

Για μια περίοδο της ζωής του γκρίζα και σκοτεινή μίλησε ο Σταύρος Ζαλμάς στο Buongiorno και τη Φαίη Σκορδά, με τον ηθοποιό να αφηγείται την περιπέτειά του όταν είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα ότι δήθεν έπασχε από AIDS.

Οι επιπτώσεις στη ζωή του -ύστερα από αυτή τη φημολογία- ήταν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, εξήγησε, τονίζοντας ότι αναγκάστηκε να κάνει εξετάσεις τις οποίες πήγε στον τότε διευθυντή του MEGA για να αποδείξει ότι δεν είχε AIDS.

«Τα μυαλά μου ήταν πάνω από το κεφάλι τότε μέσα μου είχα ατροφική την αίσθηση του σκανδάλου και είπα μέσα μου ας τους να πάνε στο διάολο, που δε θα έπρεπε να το πω αυτό. Έπρεπε να κάνω μία μηνυσάρα και να πάρω και πολλά λεφτά, αλλά το πλήρωσα πολύ βαριά σε προσωπική, αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί ήταν η εποχή που δεν ήξερε ο κόσμος τι σημαίνει AIDS» είπε αρχικά.

«Ήταν κτηνωδία των δημοσιογράφων και του συγκεκριμένου εκδότη που είχε το MAX και το ΚΛΙΚ. Ήμουν χαζός τότε, που να φανταστώ τότε τις επιπτώσεις που θα είχε. Δεν ήρθαν ποτέ οι άνθρωποι, τι να φύγουν; Δε με πλησίαζε άνθρωπος για πολλά χρόνια. Κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί εκείνη την εποχή η λέξη AIDS ήτανε χειρότερο από την πανούκλα. Δεν υπήρχαν τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα. Οι άνθρωποι πεθαίνανε και με φρικτό τρόπο. Η ατυχία ήταν ότι το AIDS ήταν συνδεδεμένο με την ερωτική ζωή. Γιατί και παλαιότερα ακούγανε καρκίνο, αλλά δεν στιγματιζόσουν κοινωνικά, ενώ στη δεκαετία του ’90, αν έλεγες ότι έχεις AIDS ήσουν δαχτυλοδεικτούμενος, γιατί ήταν συνδεδεμένο με την ερωτική ζωή. Οι ομοφυλόφιλοι το πληρώσανε άρχισαν να προσέχουν, ενώ οι ετεροφυλόφιλοι ακόμα δεν προσέχουν» τόνισε.

Στην Ελλάδα ήταν πολύ εξευτελιστικό να βγεις και να πεις ότι δεν έχω και η υπερηφάνεια μου δεν μου επέτρεπε να το κάνω. Πέραν τούτου, αισθανόμουν ότι προβάλλω την ίδια μου την αξιοπρέπεια ότι πρέπει να δώσω εγώ αναφορά. Όταν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο μου για επαγγελματικούς λόγους και όταν έφτασε στα αυτιά μου ότι σε μία, δύο ή τρεις δουλειές δεν με πήραν επειδή κυκλοφορούσε αυτή η φήμη, αναγκάστηκα και πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο, έκανα εξετάσεις, τις πήρα και τις πήγα στον διευθυντή του MEGA, και λέω την επόμενη φορά που θα σου πουν αυτό το πράγμα, βγαλ’ το από το συρτάρι σου και δειξ’ το. Ήταν ο Τζώνη Καλημέρης τότε» πρόσθεσε.

