LIFESTYLE

24.10.2025 13:21

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

24.10.2025 13:21
To «παρών» στη θεατρική πρεμιέρα του Βασίλη Μπισμπίκη έδωσε η Δέσποινα Βανδή η οποία βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στον Τεχνοχώρo Cartel για να παρακολουθήσει την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» στην οποία παίζει και σκηνοθετεί ο ηθοποιός.

Οι δυο τους πόζαραν, μάλιστα, αγκαλιά στον φακό χαμογελαστοί. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα φλοράλ μίνι φόρεμα, ενώ έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν τέσσερα χρόνια και έχουν στηρίξει ο ένας τον άλλον σε αρκετές δύσκολες στιγμές. Πρόσφατα, οι δυο τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διαφορετικούς λόγους, όπως φαίνεται όμως, το ζευγάρι έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες…

