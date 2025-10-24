Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

To «παρών» στη θεατρική πρεμιέρα του Βασίλη Μπισμπίκη έδωσε η Δέσποινα Βανδή η οποία βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στον Τεχνοχώρo Cartel για να παρακολουθήσει την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» στην οποία παίζει και σκηνοθετεί ο ηθοποιός.

Οι δυο τους πόζαραν, μάλιστα, αγκαλιά στον φακό χαμογελαστοί. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα φλοράλ μίνι φόρεμα, ενώ έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν τέσσερα χρόνια και έχουν στηρίξει ο ένας τον άλλον σε αρκετές δύσκολες στιγμές. Πρόσφατα, οι δυο τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διαφορετικούς λόγους, όπως φαίνεται όμως, το ζευγάρι έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες…

Διαβάστε επίσης:

Άννα Ανδριανού: «Αν ο άντρας μου ήθελε να πάει με άλλη, θα τον χάριζα» (Video)

Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Με πρόδωσαν οι φίλοι μου και ανέβασα 18 πίεση από τη στεναχώρια» (Video)

Στέλιος Μάινας: «Εμένα ήρωάς μου δεν ήταν ο πατέρας μου, ήταν η μάνα μου» (Video)