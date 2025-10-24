search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:35
24.10.2025 19:31

Θεσσαλονίκη: Φρενίτιδα για ένα… καπέλο του ΛΕΞ – Τεράστιες ουρές στην Τσιμισκή (Video)

24.10.2025 19:31
Στήθηκαν με τις ώρες έξω από γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή και ο λόγος ήταν ένα… καπέλο με το χαρακτηριστικό λογότυπο «Θ».

Αιτία ήταν η επίσημη παρουσίαση της συλλεκτικής συνεργασίας του ράπερ ΛΕΞ με γνωστή εταιρεία.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε προαναγγείλει την εκδήλωση («event») μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, με αποτέλεσμα πλήθος από φανς να συρρεύσουν στο σημείο.

Σημειώνεται ότι η συλλογή είχε γίνει ανάρπαστη και στη συναυλία του ΛΕΞ τον περασμένο Ιούνιο στο ΟΑΚΑ, όπου τα 3.000 αριθμημένα τεμάχια που είχαν διατεθεί εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Όσοι βρίσκονταν στην αναμονή -αρκετοί περίμεναν από τις πέντε το απόγευμα, αποζημιώθηκαν από τους ήχους των γνωστών παραγωγών και συνεργατών του ΛΕΞ, Ortiz και Dof Twogee, οι οποίοι έπαιζαν μουσική σε dj set που είχε στηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

1 / 3