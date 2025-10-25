Κλούνεϊ για τη ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους» (Video)

Με χιούμορ σχολίασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ τη λήστεια κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, δηλώνοντας περήφανος για τους δράστες.

Ο ηθοποιός συνέκρινε την πρόσφατη ληστεία με τις κινηματογραφικές ληστείες της σειράς «Ocean’s». Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο φεστιβάλ AFI, ο Κλούνεϊ ανέφερε, χαμογελώντας ότι ένιωσε «περήφανος» για τους δράστες.

George Clooney says the "Ocean's Fourteen" script is done and jokes that the franchise now has to live up to the Louvre heist.



"It was cool. I mean, it's terrible. But if you're a professional thief like I am, I was very proud of those guys." https://t.co/OJLqO9fwdu pic.twitter.com/QtxTud3uw4 — Variety (@Variety) October 24, 2025

Συγκεκριμένα, είπε: «Αν είσαι επαγγελματίας ληστής, όπως εγώ… Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», αστειεύτηκε, κάνοντας αναφορά στον ρόλο του ως Ντάνι Όσιαν, αρχηγό των κινηματογραφικών ληστών στη γνωστή τριλογία «Ocean’s». Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η ληστεία θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για μια νέα ταινία, απάντησε γελώντας: «Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο».

Διαβάστε επίσης:

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια»: Η «θεία Σταματίνα» για την ερωτική σκηνή στις «Σέρρες»

Τσαλίκης για Αχιλλέα Μπέο: «Ο γιος μου ήθελε να τον πλακώσει – Σε μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να του άξιζε βρωμόξυλο»

Γερμανού για Σαββόπουλο: «Τον αποχαιρετούμε χαμογελαστά – Πήρε μαζί του κομμάτια από πολλές εφηβείες» (Videο)