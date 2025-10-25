search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2025 17:14

Κλούνεϊ για τη ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους» (Video)

25.10.2025 17:14
clooney-new

Με χιούμορ σχολίασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ τη λήστεια κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, δηλώνοντας περήφανος για τους δράστες.

Ο ηθοποιός συνέκρινε την πρόσφατη ληστεία με τις κινηματογραφικές ληστείες της σειράς «Ocean’s». Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο φεστιβάλ AFI, ο Κλούνεϊ ανέφερε, χαμογελώντας ότι ένιωσε «περήφανος» για τους δράστες.

Συγκεκριμένα, είπε: «Αν είσαι επαγγελματίας ληστής, όπως εγώ… Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», αστειεύτηκε, κάνοντας αναφορά στον ρόλο του ως Ντάνι Όσιαν, αρχηγό των κινηματογραφικών ληστών στη γνωστή τριλογία «Ocean’s». Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η ληστεία θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για μια νέα ταινία, απάντησε γελώντας: «Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο».

Διαβάστε επίσης:

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια»: Η «θεία Σταματίνα» για την ερωτική σκηνή στις «Σέρρες»

Τσαλίκης για Αχιλλέα Μπέο: «Ο γιος μου ήθελε να τον πλακώσει – Σε μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να του άξιζε βρωμόξυλο»

Γερμανού για Σαββόπουλο: «Τον αποχαιρετούμε χαμογελαστά – Πήρε μαζί του κομμάτια από πολλές εφηβείες» (Videο)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:44
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

1 / 3