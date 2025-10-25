search
25.10.2025 17:02

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια»: Η «θεία Σταματίνα» για την ερωτική σκηνή στις «Σέρρες»

25.10.2025 17:02
stamatina_serres

Για την επιτυχία της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη και την ερωτική σκηνή του Οδυσσέα και του συντρόφου του μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη.

«Ο κόσμος αγκάλιασε τη σκηνή με τη “θεία Σταματίνα” στις Σέρρες και είμαι πολύ χαρούμενη. Εστίασα στη μοναξιά αυτής της γυναίκας, αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια, μένω στα θετικά», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Δεν έχω να πω κάτι για την ερωτική σκηνή των δύο ανδρών, έτσι ανοίγει όλα τα θέματα ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο καθένας είναι αυτό που είναι, καλό είναι να κοιτάμε εμείς πώς θα εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια και στη σωστή εκπαίδευση του κοινού», είπε η «Θεία Σταματίνα».

«Με τον Γιώργο Καπουτζίδη ήμασταν συμφοιτητές στη δραματική σχολή, έχουμε μια πολύ ζεστή σχέση. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν οι Σέρρες με νέο κύκλο, ο κόσμος το ζητάει πολύ» ανέφερε η Γιούλη Τσαγκαράκη.

