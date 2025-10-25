Ζέτα Δούκα: «Πλήρωσα το τίμημα του να μιλήσω ανοιχτά – Συνάντησα πολλούς “ισαποστάκηδες”»

Για την απόφασή της να μιλήσει για όσα βίωσε στη συνεργασία της με τον Γιώργο Κιμούλη και τα πισώπλατα μαχαιρώματα που δέχθηκε μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ζέτα Δούκα στην εκπομπή «Ραντεβoύ ΣΚ» του OPEN.

«Υψώνω το ανάστημά μου, οι φωνές μας πρέπει να ακούγονται. Λίγοι άνθρωποι βοηθούν για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή που θέλουμε. Η αλληλεγγύη είναι στην κορυφή των αξιών για μένα. Η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη. Οι γυναίκες ζούμε σε έναν πατριαρχικό κόσμο και είναι δύσκολο να διακρίνουμε τα κοινά μας σημεία», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

»Οι γυναίκες για να επιβιώσουμε έχουμε υιοθετήσει ανδρικά χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, δεν φέρονται με υποστηρικτικό τρόπο σε άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες που κατάφεραν να βρεθούν σε υψηλές θέσεις υιοθετούν χαρακτηριστικά κακομεταχείρισης επειδή έχουν κακοποιηθεί», πρόσθεσε.

«Πλήρωσα το τίμημα του να μιλάς ανοιχτά. Όμως η ζωή προχωράει μπροστά. Στον αγώνα μου συνάντησα πολλούς “ισαποστάκηδες”, πολλές γυναίκες δεν μου στάθηκαν. Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους», τόνισε η Ζέτα Δούκα.

