search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 01:01
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2025 00:55

Συγκλονίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: Είχα πέσει με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη

25.10.2025 00:55
giorgos konstantinou 88- new

Ένα ατύχημα που είχε ως νεαρός οδηγός κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 περιέγραψε σε συνέντευξή του ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο κ. Κωνσταντίνου εξήγησε, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) ενώ ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, το όχημά του έπεσε σε ένα γκρεμό είκοσι μέτρων στην περιοχή των Τεμπών.

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν απερισκεψία να επιχειρήσει το συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς δεν είχε επαρκή εμπειρία στην οδήγηση.

«Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια – δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό. Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη».

Ο ίδιος κατάφερε να αναρριχηθεί μόνος του στον δρόμο, με τα οχήματα στην Εθνική Οδό να ακινητοποιούνται δεξιά και αριστερά. «Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν με πήραν γιατί είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό», θυμήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

Ορλάντο Μπλουμ: Σε ραντεβού με «μυστηριώδη μελαχρινή γυναίκα» τέσσερις μήνες μετά το χωρισμό από την Κέιτι Πέρι

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έπαιξα και έχασα, η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:59
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

1 / 3