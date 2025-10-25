Συγκλονίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: Είχα πέσει με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη

Ένα ατύχημα που είχε ως νεαρός οδηγός κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 περιέγραψε σε συνέντευξή του ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο κ. Κωνσταντίνου εξήγησε, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) ενώ ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, το όχημά του έπεσε σε ένα γκρεμό είκοσι μέτρων στην περιοχή των Τεμπών.

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν απερισκεψία να επιχειρήσει το συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς δεν είχε επαρκή εμπειρία στην οδήγηση.

«Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια – δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό. Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη».

Ο ίδιος κατάφερε να αναρριχηθεί μόνος του στον δρόμο, με τα οχήματα στην Εθνική Οδό να ακινητοποιούνται δεξιά και αριστερά. «Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν με πήραν γιατί είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό», θυμήθηκε.

