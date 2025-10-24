GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

Ένα ατύχημα παραλίγο να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Ειρήνη στο πλατό του GNTM, καθώς ανεβαίνοντας στην καρέκλα για να κάνει μια δοκιμασία φωτογράφισης, έχασε την ισορροπία της και έπεσε άσχημα στο έδαφος με δύναμη.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους, με συνέπεια η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά και οι γύρω της να σπεύσουν να τη βοηθήσουν.

Η ίδια ωστόσο διατήρησε την ψυχραιμία της και σηκώθηκε γρήγορα, διαβεβαίωσε ότι ήταν καλά και κέρδισε το χειροκρότημα των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων.



Μετά το τέλος της φωτογράφισης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τη συνόδευσε και η ιατρική ομάδα του GNTM την εξέτασε για να επιβεβαιώσει ότι όλα ήταν εντάξει.

Διαβάστε επίσης:

Ορλάντο Μπλουμ: Σε ραντεβού με «μυστηριώδη μελαχρινή γυναίκα» τέσσερις μήνες μετά το χωρισμό από την Κέιτι Πέρι

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έπαιξα και έχασα, η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω

Θεσσαλονίκη: Φρενίτιδα για ένα… καπέλο του ΛΕΞ – Τεράστιες ουρές στην Τσιμισκή (Video)