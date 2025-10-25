Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό «ταξί» (Video)

Την πρώτη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή για τη μεταφορά της με περιπολικό κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Δημοσιογράφοι περίμεναν την τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να τη ρωτήσουν για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

«Παιδιά, δεν έχω κάτι να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε, αποφεύγοντας να σχολιάσει το ζήτημα.

Πρόκειται για το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίζεται να μπαίνει σε περιπολικό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στον δρόμο που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, όπου η Δέσποινα Βανδή ταξίδευε για προγραμματισμένη συναυλία. Κατά τη διαδρομή έσκασε το λάστιχο του ΙΧ όπου επέβαινε, με διερχόμενο περιπολικό να σταματά για να τη βοηθήσει. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να τη μεταφέρουν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν πως οι αστυνομικοί που μετέφεραν την τραγουδίστρια έπραξαν ως όφειλαν τόσο για την προστασία των επιβαινόντων στο όχημα που παρουσίασε βλάβη όσο και για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

