25.10.2025
25.10.2025 15:58

Γερμανού για Σαββόπουλο: «Τον αποχαιρετούμε χαμογελαστά – Πήρε μαζί του κομμάτια από πολλές εφηβείες» (Videο)

25.10.2025 15:58
Το δικό της αντίο είπε η Ναταλία Γερμανού στον Διονύση Σαββόπουλο μέσα από την εκπομπή τη μεσημέρι του Σαββάτου.

«Έτσι χαμογελαστά θα αποχαιρετήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που «έφυγε» και πήρε κομμάτια από πάρα πολλές εφηβείες. Της δικής μου σίγουρα. Ο Διονύσης της καρδιάς μας «έφυγε», αφήνοντάς μας πάμπλουτους με κληρονομιά τραγουδιών, ποίησης, στίχων, μιας ιστορίας που μαζί με τον Θεοδωράκη, Χατζηδάκι, Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο. Εγώ εκεί τους κατατάσσω στο πάνθεον, που έχουν αφήσει ένα κομμάτι διαμάντι στη μουσική μας κληρονομιά». είπε η Ναταλία Γερμανού με λόγια σεβασμού και θαυμασμού και κατέληξε:

«Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από τα 5 χρόνια χάρη στη μαμά μου και με συντρόφευσε πολλά χρόνια»,.

