Τσαλίκης για Αχιλλέα Μπέο: «Ο γιος μου ήθελε να τον πλακώσει – Σε μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να του άξιζε βρωμόξυλο»

Για τη χυδαία λεκτική επίθεση που είχε δεχτεί από τον Αχιλλέα Μπέο και την αντίδραση του 16χρονου γιου του μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

«Ο Άγγελος, ο μικρότερος γιος μου, ήθελε να πάμε στον Βόλο να τον πλακώσει. Τα παιδιά μου έχουν το αίσθημα του δικαίου. Ένιωσε ότι αδικείται ένας δικός του άνθρωπος. Σε μια άλλη πραγματικότητα που θα επιτρεπόταν, μπορεί αν του άξιζε ένα βρωμόξυλο, αλλά είμαστε στην πραγματικότητα της ενσυναίσθησης και της αγάπης», ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Εγώ τον συγχωρώ τον Αχιλλέα Μπέο για αυτήν την άτυχη στιγμή του. Θέλω στα 50 μου να τα κλείσω όλα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δικές του συνθήκες ευερεθιστότητας. Δεν τιθασεύει τον θυμό του, σκεπτόμενος ότι μπορεί να θυμώνει έναν 16χρονο ανήλικο. Είναι δικό του θέμα. Του δίνω την ευχή να μπει σε αυτήν την ενσυνειδητότητα και να βάλει τα όριά του για να μην πληγώνει άμαχο πληθυσμό», πρόσθεσε.

