Κωστόπουλος για κηδεία Σαββόπουλου: «Ξεφτίλα οι άδειες καρέκλες – Ο Ανδρουλάκης τράβαγε το ζόρι του»

Την ηχηρή απουσία των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου, σχολίασε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Έγινε μια απρέπεια χθες, ξεφτίλα για εμένα! Οι άδειες καρέκλες της αντιπολίτευσης, έπρεπε να πάει. Ευτυχώς από το ΠΑΣΟΚ πήγε η Διαμαντοπούλου. Ήταν ντροπή για εμένα, ήταν μιζέρια. Ο Σαββόπουλος δεν εξέφρασε δεξιές απόψεις, άλλαξε απλά κόμμα» είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα χρωματίζεται πολιτικά. Δεν θα ήθελα να δω αυτή την εικόνα γιατί δεν χωράει πολιτική στο φευγιό ενός ανθρώπου» σχολίασε από την πλευρά της η Ελένη Τσολάκη.

«Ήταν μικροπρεπές. Είναι η αξία ενός ανθρώπου! Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Ο Νιόνιος δεν έγραψε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Η Κωνσταντοπούλου προς τιμήν της πήγε! Καμία δικαιολογία στα sites δεν έχω δει. Ο Ανδρουλάκης τράβαγε το ζόρι γιατί ένας δικός του στήριξε τον Μητσοτάκη» σχολίασε σκωπτικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

