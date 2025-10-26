Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

Η διάσημη ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ, γνωστή από τις εμβληματικές εμφανίσεις της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 100 ετών.

Η Λόκχαρτ άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη το βράδυ από φυσικά αίτια, με την κόρη της Τζουν Ελίζαμπεθ και την εγγονή της Κριστιάνα να βρίσκονται στο πλευρό της.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, Λάιλ Γκρέγκορι, φίλος της για 40 χρόνια, δήλωσε στο Associated Press: «Ήταν πολύ χαρούμενη μέχρι το τέλος, διάβαζε κάθε μέρα τις εφημερίδες New York Times και LA Times. Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη να παρακολουθεί τα νέα της ημέρας».

June Lockhart, a popular actress of the 1950s and '60s known for her roles in "Lost In Space," "Lassie" and “Meet Me in St. Louis,” died of natural causes on Oct. 23 in Santa Monica, Calif. She was 100. https://t.co/gwkQkszWjh pic.twitter.com/MXqAUvG17Y — Variety (@Variety) October 25, 2025

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη το 1925, η Λόκχαρτ ήταν κόρη των ηθοποιών Τζιν και Κάθλιν Λόκχαρτ. Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή σε ηλικία μόλις 8 ετών σε μια παραγωγή της Metropolitan Opera του Peter Ibbetson. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση έγινε το 1938 στην ταινία «A Christmas Carol», όπου υποδύθηκε την κόρη του Μπομπ Κράτσιτ.

Στο Μπρόντγουεϊ, πρωταγωνίστησε το 1947 στην παράσταση «For Love or Money» και το 1955 στο «The Grand Prize». Η ερμηνεία της στο «For Love or Money» της χάρισε ειδικό βραβείο Τόνι για εξαιρετική ερμηνεία νέου ηθοποιού το 1948. Η τηλεοπτική της καριέρα ξεκίνησε το 1949 με εμφανίσεις σε προγράμματα όπως το «Hallmark Hall of Fame», το «Shirley Temple’s Storybook», το «Wagon Train» και το «Gunsmoke».

Έγινε γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Λάσι» από το 1958. Από το 1965 έως το 1968, υποδύθηκε την αρχηγό μιας οικογένειας διαστημικών εξερευνητών στην επιτυχημένη σειρά «Lost in Space». Πολύ αργότερα, το 2021, έκανε μία φωνητική συμμετοχή στην αναβίωση της σειράς από το Netflix.

Η Λόκχαρτ είχε δύο υποψηφιότητες για βραβείο Έμι, μία για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά για την «Λάσι».

Το 1951 παντρεύτηκε τον Τζον Φ. Μαλόνεϊ, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, την Άνν και την Τζουν Ελίζαμπεθ, πριν χωρίσουν το 1959.

