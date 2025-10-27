Αλέξανδρος Ρήγας: Η αναφορά στον Νίκο Σεργιανόπουλο – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»

Ο Αλέξανδρος Ρήγας βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση και στη συνεργασία που είχε με τον αξέχαστο Νίκο Σεργιανόπουλο.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Ρήγας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αυτό που βλέπω παγιωμένο σε μια τηλεοπτική εικόνα ήταν καθαρά μια επαγγελματική συνθήκη, έτσι κι αλλιώς. Μες στην επαγγελματική συνθήκη, κατά κύριο λόγο, δεν μπορούν να χωρέσουν άλλου τύπου επαφές, φιλικές ή οτιδήποτε άλλο».

«Οπότε μένω εγκλωβισμένος και γω, όπως οποιοσδήποτε τηλεθεατής, μέσα σε μια τηλεοπτική εικόνα. Ο Νίκος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος επαγγελματίας, ένας υπέροχος ηθοποιός και μοιραστήκαμε μια πρώτη και μια δεύτερη σειρά, τους “Στάβλους της Εριέτας Ζαϊμη”, που μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια».

«Οπότε μόνο θετικά πράγματα μπορώ να έχω στο μυαλό μου» πρόσθεσε, ακόμα, ο Αλέξανδρος Ρήγας στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha.

