Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί – Η επιβεβαίωση μέσω Instagram

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τον ηθοποιό να μοιράζεται τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους με μια ανάρτηση στα social media.

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο βίντεο ο Νίκος Πολυδερόπουλος φαίνεται να ατενίζει τη θάλασσα, φορώντας ένα καπέλο με την επιγραφή Dad (μπαμπάς).

«Μια νέα εποχή ξεκινά», γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

