Κατερίνα Στανίση: «Όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι είναι στενάχωρο, αλλάζουν όλα»

Για τα προβλήματα υγείας που αντιετωπίζει η ηλικιωμένη μητέρα της, την οποία φροντίζει η ίδια μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» η Κατερίνα Στανίση.

Σε ερώτηση για το αν την αγχώνει ο χρόνος, η Κατερίνα Στανίση απάντησε: «Ότι θα “φύγω”, αυτό είναι… Να μην έρθει όμως ακόμη, γιατί έχω την μαμά και θέλω να την κοιτάξω. Οπότε καλύτερα να “φύγει” πρώτα εκείνη και μετά εγώ».

Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας της μητέρας της, η τραγουδίστρια είπε: «Όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, σαν μωρό. Είμαι στήριγμα, από πάνω της συνέχεια, και το χαίρομαι πολύ. Πότε με βρίζει… Δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Πότε με χτυπάει. Αλλά εντάξει, όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι είναι στενάχωρο, αλλάζουν όλα».

