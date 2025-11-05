Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

Με εμφυλιοπολεμικά συνθήματα απάντησε η ακροδεξιά οργάνωση Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία (ΕΟΝ) στις αντιδράσεις για τη συμμετοχή στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

«Αριστεροί εθνομηδενιστές: “Πού βρήκατε τα όπλα εκεί στην Ε.Ο.Ν., για να παρελάσετε στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης-10-2025 στη Θεσσαλονίκη ;;” -Ε.Ο.Ν.: “Από τους ηττημένους παππούδες σας στο Βίτσι και στον Γράμμο!”», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Την υπόθεση είχε φέρει στη δημοσιότητα ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, με την κυβέρνηση να πετάει το μπαλάκι στην περιφέρεια.

Μερικές από τις αναχρονιστικές θέσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας

Διαφύλαξη της Ορθόδοξης ταυτότητας του Έθνους μας

Επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες και κυρίως στον θεσμό της οικογένειας

Οι εκτρώσεις αποτελούν μια σιωπηρή Γενοκτονία

Συντελείται στην Ελλάδα μία σταδιακή αντικατάσταση των γηγενών από τους μετακινούμενους ισλαμικούς πληθυσμούς

Θεμελιωτής του κοινωνικού κράτους εν Ελλάδι και αρχιτέκτονας ενός Ελληνικού Εθνικού Κράτους, αληθινά φιλεργατικού και αυθεντικά λαϊκού, αντιθέτου στην κίβδηλη «δημοκρατία» των ολιγαρχών, υπήρξε ο Εθνάρχης Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς.

