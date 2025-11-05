search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 21:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 21:38

Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

05.11.2025 21:38
eon 1

Με εμφυλιοπολεμικά συνθήματα απάντησε η ακροδεξιά οργάνωση Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία (ΕΟΝ) στις αντιδράσεις για τη συμμετοχή στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

«Αριστεροί εθνομηδενιστές: “Πού βρήκατε τα όπλα εκεί στην Ε.Ο.Ν., για να παρελάσετε στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης-10-2025 στη Θεσσαλονίκη ;;” -Ε.Ο.Ν.: “Από τους ηττημένους παππούδες σας στο Βίτσι και στον Γράμμο!”», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Την υπόθεση είχε φέρει στη δημοσιότητα ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, με την κυβέρνηση να πετάει το μπαλάκι στην περιφέρεια.

Μερικές από τις αναχρονιστικές θέσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας

  • Διαφύλαξη της Ορθόδοξης ταυτότητας του Έθνους μας
  • Επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες και κυρίως στον θεσμό της οικογένειας
  • Οι εκτρώσεις αποτελούν μια σιωπηρή Γενοκτονία
  • Συντελείται στην Ελλάδα μία σταδιακή αντικατάσταση των γηγενών από τους μετακινούμενους ισλαμικούς πληθυσμούς
  • Θεμελιωτής του κοινωνικού κράτους εν Ελλάδι και αρχιτέκτονας ενός Ελληνικού Εθνικού Κράτους, αληθινά φιλεργατικού και αυθεντικά λαϊκού, αντιθέτου στην κίβδηλη «δημοκρατία» των ολιγαρχών, υπήρξε ο Εθνάρχης Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Προβλήματα στους δρόμους (Photos/Videos)

«Αυτοί έριξαν τη βόμβα», λέει η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη – Τι απαντά για το αν σκοπεύει να συνεχίσει τη βεντέτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός τενόρος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του – Μήνυση από την πρώην σύζυγό του

jolie
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στη Χερσώνα – Στρατολογήθηκε άμα τη εμφανίσει ο σωματοφύλακάς της (Video)

eon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

restaurant
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ψυχικό: Σόμπα εξερράγη σε γνωστό εστιατόριο

trump infantino
ΚΟΣΜΟΣ

Η FIFA ανακοινώνει την απονομή νέου βραβείου ειρήνης για τα… μάτια του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 21:53
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός τενόρος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του – Μήνυση από την πρώην σύζυγό του

jolie
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στη Χερσώνα – Στρατολογήθηκε άμα τη εμφανίσει ο σωματοφύλακάς της (Video)

eon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

1 / 3