Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

Με εμφυλιοπολεμικά συνθήματα απάντησε η ακροδεξιά οργάνωση Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία (ΕΟΝ) στις αντιδράσεις για τη συμμετοχή στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
«Αριστεροί εθνομηδενιστές: “Πού βρήκατε τα όπλα εκεί στην Ε.Ο.Ν., για να παρελάσετε στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης-10-2025 στη Θεσσαλονίκη ;;” -Ε.Ο.Ν.: “Από τους ηττημένους παππούδες σας στο Βίτσι και στον Γράμμο!”», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Την υπόθεση είχε φέρει στη δημοσιότητα ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, με την κυβέρνηση να πετάει το μπαλάκι στην περιφέρεια.
