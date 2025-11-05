search
05.11.2025 21:35

Νέο Ψυχικό: Σόμπα εξερράγη σε γνωστό εστιατόριο

05.11.2025 21:35
restaurant

Αναστάτωση σε πελάτες και προσωπικό προκάλεσε έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, 5/11, σε γνωστό εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ενώ το εστιατόριο λειτουργούσε κανονικά και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε μικρή έκρηξη σε σόμπα

Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του καταστήματος που αντιμετώπισε τη φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες του χώρου. 

Από την έκρηξη δε σημειώθηκαν τραυματισμοί, με τους πελάτες να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο, ενώ το εστιατόριο έκλεισε μετά το περιστατικό. 

