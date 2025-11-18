search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 07:19

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

18.11.2025 07:19
treno-new

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00, τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Η κινητοποίηση, όπως αναφέρουν, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της, όπως αναφέρουν, «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο που εστάλη στη HT γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία – σύμφωνα με τους εργαζόμενους – η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.

Τα σωματεία κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε μηχανοστάσια, έλλειψη συντήρησης υποδομών και υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα εντατικοποίηση της εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή εργαζομένου με 40 χρόνια υπηρεσίας, ενώ κάνουν λόγο για κλίμα «τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας.

Ζητήματα εγείρονται και για τη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν τα σωματεία περιλαμβάνονται:

  • άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών,
  • τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας,
  • επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού,
  • μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια,
  • προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών,
  • ανάκληση απολύσεων,
  • αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς,
  • ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.

Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Διαβάστε επίσης

Μακελειό στα Βορίζια: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ανακρίτρια και εισαγγελέα να διαφωνήσουν

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο – Το προφίλ των μελών

Σπύρος Μαρτίκας:  Απείλησαν τη ζωή μου, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας – Με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eody_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Πού γίνονται δωρεάν εξετάσεις

viasmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα – 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

papanotas-giannis-mpezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

evagelismos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για το χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου οδηγού που έπεσε νεκρός σε τροχαίο

bbc_logo
MEDIA

BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:22
eody_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Πού γίνονται δωρεάν εξετάσεις

viasmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα – 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

papanotas-giannis-mpezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

1 / 3