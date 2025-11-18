Μετρό: Άνοιξαν οι σταθμοί «Δάφνη» και «Άγιος Δημήτριος» – Είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό «Δάφνη» και «Άγιος Δημήτριος», οι οποίοι νωρίτερα είχαν κλείσει προσωρινά.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι δύο σταθμοί είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

