Μετρό: Άνοιξαν οι σταθμοί «Δάφνη» και «Άγιος Δημήτριος» – Είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό «Δάφνη» και «Άγιος Δημήτριος», οι οποίοι νωρίτερα είχαν κλείσει προσωρινά.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι δύο σταθμοί είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.
Η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
