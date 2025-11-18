search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 09:36
18.11.2025 07:41

Μετρό: Άνοιξαν οι σταθμοί «Δάφνη» και «Άγιος Δημήτριος» – Είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

18.11.2025 07:41
metro_oasa_0909_1920-1080_new

Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό «Δάφνη» και «Άγιος Δημήτριος», οι οποίοι νωρίτερα είχαν κλείσει προσωρινά.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι δύο σταθμοί είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

