search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 08:22

Κρήτη: Σοκάρει θύμα ενδοοικογενειακής βίας – «Άρχισε να σβήνει τσιγάρα πάνω μου, έβαζε το ατμοσίδερο στην κοιλιά μου» (video)

18.11.2025 08:22
violence_against_women
pixabay.com

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας με θύμα μια 55χρονη από την Κρήτη, η οποία αποφάσισε να μιλήσει για τον εφιάλτη που βίωσε, δείχνοντας τα σημάδια της κακοποίησης.

Η Μαρία, μιλώντας στο Star, περιέγραψε πώς στην αρχή η σχέση της με τον σύντροφό της ήταν ιδανική, αλλά σταδιακά μετατράπηκε σε έναν ατελείωτο κύκλο σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τη Μαρία, τα τελευταία δύο χρόνια ο σύντροφός της φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να αποπειραθεί να τη σκοτώσει, ασκώντας της ασφυκτική πίεση στις καρωτίδες. «Αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν ουσιαστικά να με σκοτώσει. Όταν πνίγεις έναν άνθρωπο και του πιέζεις τις καρωτίδες και σταματάει η αιμάτωση στον εγκέφαλο, ο χρόνος του θανάτου έρχεται πάρα πολύ γρήγορα», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας ότι η καθημερινότητα είχε γίνει μαρτυρική, με συνεχή ζαλάδες, πονοκεφάλους και μώλωπες.

«Τον Αύγουστο άρχισε να σβήνει τσιγάρα πάνω μου…»

Η 55χρονη αποκάλυψε ότι δεχόταν χτυπήματα στο κεφάλι, με πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις να δείχνουν μικροαιμορραγίες. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι ο δράστης φέρεται να της προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα.

«Τον Αύγουστο άρχισε να σβήνει τσιγάρα πάνω μου. Και δεν κάπνιζε.. Με έβαζε πάνω στο καλοριφέρ καλοκαιριάτικα… Και εκείνη την ώρα αυτός το ευχαριστιόταν. Έβαζε το ατμοσίδερο πάνω μου, στην κοιλιά μου, παντού, σε όλο το σώμα μου υπήρχαν πληγές», δήλωσε.

Σε μία από τις απόπειρές της να εγκαταλείψει το σπίτι, η Μαρία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της την ακινητοποίησε και την απείλησε. Παρόλα αυτά, τελικά κατάφερε να ξεφύγει, συνειδητοποιώντας πως είχε φτάσει στο τέλος των αντοχών της.

Αμέσως μετά τη διαφυγή της, η γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία και εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Όπως υποστήριξε, ο ιατροδικαστής χρειάστηκε δύο ώρες για να καταγράψει το σύνολο των τραυμάτων της, λέγοντάς της πως «με τόσες πληγές, ζωντανή γυναίκα δεν έχει ξαναδεί».

Η Μαρία υπογράμμισε ότι η κακοποίηση και ο σαδισμός δεν «πυροδοτούνται από τις γυναίκες, αλλά αποτελούν ψυχιατρικά φαινόμενα».

Διαβάστε επίσης:

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

Μυστήριο με τον θάνατο 58χρονου στον Νέο Κόσμο – Μαρτυρίες ότι δέχτηκε επίθεση από 2 επιβάτες μηχανής

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα έρθει το κρύο του χειμώνα – Αναλυτικοί χάρτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evagelismos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Τρεις προσαγωγές για το χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου οδηγού που έπεσε νεκρός σε τροχαίο – Στη ΓΑΔΑ ο φερόμενος δράστης

zelenski new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Τουρκία την Τετάρτη ο Ζελένσκι – «Ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις»

kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης: Γιατί ρίχνει «άκυρο» στην Κωνσταντοπούλου και η ατάκα για τον «καλπασμό» προς την κάλπη του Τσίπρα

diplwma
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tέλος στο χάρτινο δίπλωμα: Πώς γίνεται άμεσα η αντικατάσταση

eody_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Πού γίνονται δωρεάν εξετάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:39
evagelismos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Τρεις προσαγωγές για το χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου οδηγού που έπεσε νεκρός σε τροχαίο – Στη ΓΑΔΑ ο φερόμενος δράστης

zelenski new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Τουρκία την Τετάρτη ο Ζελένσκι – «Ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις»

kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης: Γιατί ρίχνει «άκυρο» στην Κωνσταντοπούλου και η ατάκα για τον «καλπασμό» προς την κάλπη του Τσίπρα

1 / 3