Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι και τραυματίστηκε οικοδόμος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη την Κυριακή (16/11) στην Αγιά Χανίων.
Ο εργάτης εκτελούσε εργασίες σε μπαλκόνι οικοδομής, όταν αυτό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κατέρρευσε.
Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χανίων. Αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Διαβάστε επίσης
«Φαρμάκι» ο καφές στο κυλικείο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» – 2000 ευρώ το πρόστιμο για αισχροκέρδεια
Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία – Kλούβες των ΜΑΤ στη Βουλή – Συλλήψεις και προσαγωγές από την αστυνομία – live
Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.