17.11.2025
17.11.2025

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι και τραυματίστηκε οικοδόμος

17.11.2025
ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη την Κυριακή (16/11) στην Αγιά Χανίων.

Ο εργάτης εκτελούσε εργασίες σε μπαλκόνι οικοδομής, όταν αυτό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κατέρρευσε.

Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χανίων. Αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

