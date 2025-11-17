Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι και τραυματίστηκε οικοδόμος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη την Κυριακή (16/11) στην Αγιά Χανίων.

Ο εργάτης εκτελούσε εργασίες σε μπαλκόνι οικοδομής, όταν αυτό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κατέρρευσε.

Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χανίων. Αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

