ΕΛΛΑΔΑ

16.11.2025 20:08

Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

16.11.2025 20:08
trakter agrotes 776- new

Επιτακτική ανάγκη και μονόδρομο θεωρούν τις δυναμικές κινητοποιήσεις οι Σερραίοι αγρότες οι υποίοι συμμετείχαν στην αγροτική σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό συνεδριακό κέντρο Λαγκαδά με την συμμετοχή 14 συλλόγων από 12 νομούς της Ελλάδος.

Με ανακοίνωση του ο Πανσερραϊκός Αγροτικός Σύλλογος κάνει κάλεσμα αγώνα στους αγρότες αλλά και στους πολίτες «με σκοπό την ανατροπή του βάναυσου συστήματος που εξοντώνει τόσο την παραγωγική βάση της χώρας , όσο και 10 εκατομμύρια καταναλωτές που αιμορραγούν από την ασύδοτη αισχροκέρδεια και απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους» όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση η οποία αναλυτικά αναφέρει:

«Σήμερα 16 Νοεμβρίου στο πνευματικό συνεδριακό κέντρο της Σίνδου πραγματοποιήθηκε αγροτική σύσκεψη με την συμμετοχή 14 συλλόγων από 12 νομούς της Ελλάδος , με θέμα την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος (Αγρότες – Κτηνοτρόφοι). Αποφασίστηκε ομόφωνα πως αποτελεί πλέον ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  προκειμένου να ανατραπούν οι ολέθριες πολιτικές πρακτικές που οδηγούν σε αφανισμό χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά . Κάλεσμα αγώνα και σε μια κοινωνία Ελλήνων πολιτών με σκοπό την ανατροπή του βάναυσου συστήματος που εξοντώνει τόσο την παραγωγική βάση της χώρας , όσο και 10 εκατομμύρια καταναλωτές που αιμορραγούν από την ασύδοτη αισχροκέρδεια και απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους . Με της αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης και έχοντας την θέληση και την ελπίδα για ένα τεράστιο και συντονισμένο μέτωπο ανανεώνεται το ραντεβού όλων μας για της 23/11 στην Νίκαια της Λάρισας για την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση του αγώνα μας και με τους υπόλοιπους συλλόγους και συναδέλφους ανά την Ελλάδα».

mitsotakis-zelensky-xeirapsia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: «Αθήνα και Κίεβο υπογράφουν συμφωνία για LNG καθώς η Ελλάδα υιοθετεί την ενεργειακή ατζέντα των ΗΠΑ»

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Για «αδικαιολόγητες απολύσεις» και «κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού» κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι – Καλούν σε απεργία στις 18/11

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ – «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μουζάκι: Τρια άτομα στο νοσοκομείο

trakter agrotes 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 21:23
1 / 3