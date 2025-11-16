Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

Επιτακτική ανάγκη και μονόδρομο θεωρούν τις δυναμικές κινητοποιήσεις οι Σερραίοι αγρότες οι υποίοι συμμετείχαν στην αγροτική σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό συνεδριακό κέντρο Λαγκαδά με την συμμετοχή 14 συλλόγων από 12 νομούς της Ελλάδος.

Με ανακοίνωση του ο Πανσερραϊκός Αγροτικός Σύλλογος κάνει κάλεσμα αγώνα στους αγρότες αλλά και στους πολίτες «με σκοπό την ανατροπή του βάναυσου συστήματος που εξοντώνει τόσο την παραγωγική βάση της χώρας , όσο και 10 εκατομμύρια καταναλωτές που αιμορραγούν από την ασύδοτη αισχροκέρδεια και απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους» όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση η οποία αναλυτικά αναφέρει:

«Σήμερα 16 Νοεμβρίου στο πνευματικό συνεδριακό κέντρο της Σίνδου πραγματοποιήθηκε αγροτική σύσκεψη με την συμμετοχή 14 συλλόγων από 12 νομούς της Ελλάδος , με θέμα την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος (Αγρότες – Κτηνοτρόφοι). Αποφασίστηκε ομόφωνα πως αποτελεί πλέον ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ προκειμένου να ανατραπούν οι ολέθριες πολιτικές πρακτικές που οδηγούν σε αφανισμό χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά . Κάλεσμα αγώνα και σε μια κοινωνία Ελλήνων πολιτών με σκοπό την ανατροπή του βάναυσου συστήματος που εξοντώνει τόσο την παραγωγική βάση της χώρας , όσο και 10 εκατομμύρια καταναλωτές που αιμορραγούν από την ασύδοτη αισχροκέρδεια και απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους . Με της αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης και έχοντας την θέληση και την ελπίδα για ένα τεράστιο και συντονισμένο μέτωπο ανανεώνεται το ραντεβού όλων μας για της 23/11 στην Νίκαια της Λάρισας για την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση του αγώνα μας και με τους υπόλοιπους συλλόγους και συναδέλφους ανά την Ελλάδα».

