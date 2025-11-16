Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επιτακτική ανάγκη και μονόδρομο θεωρούν τις δυναμικές κινητοποιήσεις οι Σερραίοι αγρότες οι υποίοι συμμετείχαν στην αγροτική σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό συνεδριακό κέντρο Λαγκαδά με την συμμετοχή 14 συλλόγων από 12 νομούς της Ελλάδος.
Με ανακοίνωση του ο Πανσερραϊκός Αγροτικός Σύλλογος κάνει κάλεσμα αγώνα στους αγρότες αλλά και στους πολίτες «με σκοπό την ανατροπή του βάναυσου συστήματος που εξοντώνει τόσο την παραγωγική βάση της χώρας , όσο και 10 εκατομμύρια καταναλωτές που αιμορραγούν από την ασύδοτη αισχροκέρδεια και απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους» όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση η οποία αναλυτικά αναφέρει:
«Σήμερα 16 Νοεμβρίου στο πνευματικό συνεδριακό κέντρο της Σίνδου πραγματοποιήθηκε αγροτική σύσκεψη με την συμμετοχή 14 συλλόγων από 12 νομούς της Ελλάδος , με θέμα την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος (Αγρότες – Κτηνοτρόφοι). Αποφασίστηκε ομόφωνα πως αποτελεί πλέον ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ προκειμένου να ανατραπούν οι ολέθριες πολιτικές πρακτικές που οδηγούν σε αφανισμό χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά . Κάλεσμα αγώνα και σε μια κοινωνία Ελλήνων πολιτών με σκοπό την ανατροπή του βάναυσου συστήματος που εξοντώνει τόσο την παραγωγική βάση της χώρας , όσο και 10 εκατομμύρια καταναλωτές που αιμορραγούν από την ασύδοτη αισχροκέρδεια και απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους . Με της αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης και έχοντας την θέληση και την ελπίδα για ένα τεράστιο και συντονισμένο μέτωπο ανανεώνεται το ραντεβού όλων μας για της 23/11 στην Νίκαια της Λάρισας για την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση του αγώνα μας και με τους υπόλοιπους συλλόγους και συναδέλφους ανά την Ελλάδα».
