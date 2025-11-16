Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων: συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού — τετελεσμένη και σε απόπειρα—, πλαστογραφία και κλοπή (σε βαθμό πλημμελήματος), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα), καθώς και κατοχή για ίδια χρήση (πλημμέλημα), άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 4 συλληφθέντων για τη δολοφονία Λάλα.

Επιπλέον, τους αποδόθηκαν κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, οπλοχρησία, καθώς και διακεκριμένη φθορά.

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν συνολικά ένας 37χρονος με «πλούσιο βιογραφικό» γεμάτη ένοπλες ληστείες και απαγωγή επιχειρηματία, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην αστυνομία και 2 ακόμα ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φέρεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Οι αρχές προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συλληφθέντων αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας καθώς οι «4» φέρεται πως ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Το ποιος έδωσε την εντολή παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ, σχετικά με τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 4 άτομα (ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών), κατόπιν ευρείας- συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού, που τελέστηκε σε περιοχή της Αθήνας την 22-09-2025 καθώς και ανθρωποκτονία σε βάρος του 42χρονου Γιάννη Λάλα που τελέστηκε την 01-11-2025.

