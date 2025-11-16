search
Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε τουρίστα που είχε εξαφανιστεί

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα, 16/11, σε παραλία της Μαγνησίας. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η αστυνομία εξετάζει αν η σορός ανήκει σε έναν 72χρονο τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα μέσα Οκτωβρίου.

Πρόκειται για έναν Αυστριακό τουρίστα ο οποίος αγνοούνταν από την περιοχή όπου έκανε διακοπές. Η σορός βρέθηκε στην παραλία Πετρομέλισσο και μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Καμαρίου. Εκεί παραδόθηκε στις αρχές ώστε να γίνουν εξετάσεις που θα δείξουν την ταυτότητά του.

Ο 72χρονος είχε έρθει για διακοπές στη Μαγνησία. Ενώ διασκέδαζε με φίλους του, αποφάσισε να πάει βόλτα μόνος του και από εκείνη τη στιγμή αναζητείται. Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του βρέθηκε τις τελευταίες ώρες σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς στη Μαγνησία από μοναχούς της Μονής Φλαμπουρίου.

